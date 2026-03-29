Horror en Carolina del Norte: mujer acusada de matar a puñaladas a su bebé de 10 meses

Una mujer identificada como Ciara Frederick, de 34 años, fue detenida en Carolina del Norte acusada de asesinato en primer grado por la muerte de su hijo de 10 meses, Enoch Chappell, y también enfrenta un cargo de agresión con arma mortal.

El hecho se registró en una casa ubicada en Barnardsville, una zona rural del condado de Buncombe, al norte de Asheville.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff, Frederick habría apuñalado al menor en múltiples ocasiones dentro de la vivienda.

Intentos por salvar al menor

Equipos de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 2:00 p.m. y trasladaron al bebé a un hospital cercano.

Sin embargo, el niño fue declarado muerto poco después debido a la gravedad de las heridas.

El sheriff del condado, Quentin Miller, expresó que los equipos de rescate hicieron todo lo posible por salvar la vida del menor.

Según la orden de arresto, Frederick también está acusada de perseguir a un hombre por la entrada de la vivienda mientras portaba un cuchillo de hoja fija.

El hombre logró evitar el ataque, pero el incidente derivó en un cargo adicional por agresión con arma mortal.

Frederick fue ingresada en el centro de detención del condado de Buncombe sin derecho a fianza.

Se espera que comparezca nuevamente ante el tribunal el próximo 16 de abril, mientras la investigación continúa.

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