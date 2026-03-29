Pato O’Ward sufre en Alabama y rompe su buena racha en IndyCar 2026: “Nos patearon el cu…”

El piloto mexicano Pato O’Ward tuvo un complicado fin de semana en la cuarta fecha de la IndyCar 2026, disputada en Alabama, donde finalizó en la posición 17 y puso fin a su racha de resultados sólidos en el inicio de la temporada.

Pato O’Ward y una estrategia que no funcionó

Desde el inicio de la carrera, Pato O’Ward apostó por una estrategia arriesgada de dos detenciones en pits, buscando ganar posiciones en pista. Sin embargo, la falta de banderas amarillas cambió completamente el panorama.

El regiomontano perdió terreno rápidamente, pasando del puesto 12 al 15 en las primeras vueltas, lo que lo obligó a modificar su plan y optar por una estrategia convencional de tres paradas.

El ritmo del monoplaza de Arrow McLaren tampoco ayudó en la segunda mitad de la competencia, impidiéndole remontar posiciones en el pelotón.

El peor resultado de O’Ward en la temporada 2026

El lugar 17 significó un duro golpe para Pato O’Ward, quien había comenzado la campaña con gran consistencia, finalizando dentro del Top 5 en las tres primeras carreras del calendario.

Este resultado también impacta directamente en el campeonato, ya que el mexicano cae al sexto puesto con 106 puntos, alejándose del liderato.

“Nos pateron el c…”: La reacción de O’Ward

El piloto mexicano ofreció declaraciones al terminar la carrera, donde evidenció su frustración y reconoció que pudo haber hecho mejor las cosas.

“Tuve muchos problemas con el auto todo el día. Además, no estuvimos bien en boxes, qué lástima por Christian [Lundgaard]. Estuvo muy fuerte, así que esperaba que el equipo pudiera arrebatarle la victoria a [Alex] Palou. En cuanto al auto número 5, empezamos el fin de semana con fuerza, pero luego, en cada sesión, nos fuimos debilitando cada vez más y no tengo explicación para ello. Nos fue de la mi… Nos patearon el cu…“, dijo en charla con Christopher DeHarde de IndyCar.

Nothing went right for Pato O’Ward at Barber Motorsports Park. After starting the weekend third in Friday’s opening practice he started 12th and finished 17th.



“We fucking sucked. […] We got our ass kicked, that’s what we can take away.”#IndyBHM #IndyCar pic.twitter.com/gyfgcGzKFv — Christopher DeHarde (@CDeHarde) March 29, 2026

Arrow McLaren rescata el podio con Lundgaard

A pesar del mal día de Pato O’Ward, el equipo Arrow McLaren logró salvar el fin de semana gracias a Christian Lundgaard, quien finalizó en la segunda posición.

El piloto danés superó a Graham Rahal en las últimas vueltas, aunque perdió la oportunidad de pelear por la victoria debido a un problema en pits durante su última detención.

Alex Palou domina y se consolida como candidato al título

El gran protagonista de la carrera fue el español Alex Palou, quien firmó una actuación impecable al ganar desde la pole position y liderar prácticamente todas las vueltas.

Con este triunfo, Palou se convierte en el primer piloto con múltiples victorias en la temporada 2026 de IndyCar, alcanzando además 21 triunfos en su carrera dentro de la categoría.

Surgical precision through the park 🩺@AlexPalou carves his way to a third Barber victory! pic.twitter.com/eGnpyIL9QR — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 29, 2026

Así queda el campeonato de IndyCar 2026

Tras la carrera en Alabama, el campeonato se mantiene muy cerrado. Alex Palou se coloca a solo dos puntos del líder Kyle Kirkwood, mientras que Pato O’Ward queda momentáneamente fuera de la pelea directa por la cima.

El podio lo completaron Christian Lundgaard y Graham Rahal, en una competencia donde los 25 pilotos lograron terminar la carrera.

Battle finished in 'Bama 👊



Where did your favorite driver finish at @BarberMotorPark? pic.twitter.com/t5W37xEQQ4 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 29, 2026

Próxima parada: Long Beach

La temporada 2026 de IndyCar continuará el próximo 19 de abril en Long Beach, California, una de las citas más esperadas del calendario, donde Pato O’Ward buscará recuperar terreno y volver a los primeros planos.

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