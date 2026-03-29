Sheinbaum reafirma nombre del Golfo de México tras nueva referencia de Trump al “Golfo de América”

La presidenta de México Claudia Sheinbaum reiteró públicamente que el nombre correcto es Golfo de México, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump volviera a mencionarlo como “Golfo de América”.

Al finalizar un evento en Sombrerete, en el estado central de Zacatecas, Sheinbaum preguntó a los asistentes cómo debía llamarse el Golfo, provocando una respuesta unánime del público: “De México”. La presidenta repitió la frase varias veces para subrayar el mensaje.

Sheinbaum aclaró que la postura no implica un conflicto con Washington. Recordó que México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos y destacó la importancia de los mexicanos que residen en ese país. Señaló que ambas naciones son socias y que su Gobierno defiende a la comunidad mexicana en territorio estadounidense.

Trump insiste en llamerle “Golfo de América”

El comentario surgió luego de que Trump relatara, en un acto con inversionistas saudíes, una supuesta conversación con Sheinbaum tras anunciar que el Golfo de México pasaría a llamarse “Golfo de América”.

El presidente estadounidense aseguró que tomó la decisión porque, según dijo, Estados Unidos posee la mayor parte del área marítima, y afirmó que plataformas digitales modificaron la denominación después de una resolución judicial.

🇲🇽🇺🇸 | SHEINBAUM RESPONDE A TRUMP: "¡ES GOLFO DE MÉXICO!". pic.twitter.com/MOliLICg5t — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 28, 2026

Programas sociales en México

Durante la misma asamblea, Sheinbaum también abordó temas internos. Destacó programas sociales que operan desde 2019, como pensiones, becas y apoyos a jóvenes, además de resaltar el incremento del salario mínimo y la entrega directa de recursos.

Respecto a la preocupación de productores de frijol por la caída del precio del grano, la mandataria indicó que se evaluará la ampliación de apoyos y que presentará una propuesta después de Semana Santa. Añadió que buscará promover una campaña nacional para incentivar el consumo de frijol y fortalecer la producción.

El encuentro concluyó con un llamado a la unidad nacional y la frase “¡Que viva México!”, en medio de consignas de apoyo de los asistentes. La respuesta colectiva sobre el nombre del Golfo se convirtió en el momento más destacado de la jornada, tras las declaraciones recientes de Donald Trump.

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