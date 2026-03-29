Tragedia en Connecticut: hombre mata a tiros a su novia y a sus dos hijas pequeñas antes de quitarse la vida

Un hombre en Connecticut identificado como Patrick King asesinó a su pareja Felisha Matthews, de 31 años, y a dos niñas, Mileena Matthews y Ava King, dentro de su vivienda antes de quitarse la vida tras un enfrentamiento con la policía.

Los cuerpos fueron encontrados el viernes por la tarde dentro de su vivienda en Plainville, en el condado de Hartford, donde la familia residía desde hace pocos meses, según informó WFSB.

Confesión previa y llamada al 911

De acuerdo con la policía, King, de 27 años, confesó el crimen durante una llamada telefónica con su hermana, quien posteriormente alertó a las autoridades.

Equipos SWAT acudieron al lugar e iniciaron negociaciones para que el sospechoso se entregara, pero este se negó a cooperar.

El operativo se prolongó durante aproximadamente dos horas. Las autoridades utilizaron drones y gas pimienta para intentar ingresar a la vivienda.

Durante el despliegue, King se disparó en la cabeza. Fue trasladado a un hospital cercano, donde murió posteriormente a causa de las heridas.

Las autoridades informaron que el caso, catalogado como un aparente asesinato-suicidio, continúa bajo investigación y hasta el momento no se ha determinado el motivo del crimen.

Según los investigadores, no existían reportes previos de incidentes en esa residencia.

Una familia recién llegada a la comunidad

La familia se había mudado recientemente a Plainville. King había adquirido la vivienda en enero de este año.

La pareja llevaba siete años de relación y, según publicaciones en redes sociales, mantenían una relación que describían como sólida pese a dificultades pasadas.

La muerte de las tres víctimas ha generado conmoción en la comunidad local.

El presidente del consejo de Plainville expresó sus condolencias y señaló que la pérdida ha sido “profundamente dolorosa” para el pueblo.

La escuela secundaria local ofrecerá apoyo psicológico a los estudiantes, y se prevé la realización de un acto conmemorativo para honrar a las víctimas.

Sigue leyendo:

–Niña hispana fue asesinada tras meses de abuso en Connecticut: su madre está acusada de asesinato

–Hallan un cuerpo descompuesto y explosivos tras enfrentamiento armado en una vivienda de Connecticut

–Profesora de música de Connecticut acusada de manipular a un estudiante para tener relaciones