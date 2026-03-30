Apple tiene un monitor ultra premium que cuesta más que una MacBook Air M5 completamente equipada

Apple lleva meses enviando un mensaje muy claro al mercado: queremos llegar a más personas. El lanzamiento del iPhone 17e a $599 dólares y de la revolucionaria MacBook Neo también desde $599 dólares así lo confirman. Son dispositivos pensados para quienes siempre quisieron entrar al ecosistema Apple pero nunca pudieron justificar el gasto.

Y eso está muy bien, pero hay un lado de Apple que no ha cambiado nada, y que en realidad parece ir en dirección completamente opuesta: el de los accesorios y herramientas para profesionales, donde la empresa de Cupertino sigue cobrando precios que dejan sin palabras.

El ejemplo más brutal y reciente es el Studio Display XDR, el nuevo monitor profesional que Apple acaba de lanzar en marzo de 2026. ¿Su precio? Desde $3,299 dólares. Y si quieres la versión con vidrio nanotexturizado, prepárate para pagar $3,599 dólares. Sí, leíste bien. Más de $3,500 dólares por una pantalla. Sin computadora incluida. Sin teclado. Sin ratón. Solo el monitor.

Un monitor más caro que una laptop de última generación completamente equipada

Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, y un poco absurda si lo piensas con frialdad. La MacBook Air de 15 pulgadas con chip M5, configurada con 10 núcleos de CPU, 32 GB de memoria unificada y 4 TB de almacenamiento, es decir, una máquina completamente cargada y lista para trabajar en casi cualquier tarea profesional, cuesta $2,899 dólares. Eso son $700 dólares menos que el Studio Display XDR con pantalla nanotexturizada.

Piénsalo un segundo: por el precio de ese monitor, puedes comprar una MacBook Air M5 de tope de gama y todavía te sobra dinero para comprar unos AirPods Pro, o incluso para cubrir varios meses de suscripción a iCloud. El monitor, en cambio, no procesa nada, no corre aplicaciones, no tiene batería y no puedes llevarlo a ningún lado. Es solo una ventana, una pantalla, por fascinante que sea su tecnología.

Y técnicamente hablando, sí que impresiona. El Studio Display XDR ofrece resolución 5K Retina, tecnología mini-LED, un brillo HDR de hasta 2,000 nits y una tasa de refresco de 120 Hz. También incluye conectividad Thunderbolt 5, cámara Center Stage de 12 MP y un sistema de audio que Apple presume como digno de un estudio de grabación. Es, sin duda, un monitor extraordinario. Pero extraordinariamente caro.

Apple sigue jugando en dos ligas al mismo tiempo

Lo que estamos viendo en 2026 es una Apple que opera en dos velocidades completamente distintas. Por un lado, democratiza el acceso con productos como la MacBook Neo y el iPhone 17e, apuntando a estudiantes, usuarios de mercados emergentes y personas que nunca habían podido costearse un producto Apple. Es una jugada estratégica brillante para crecer en ecosistema y en servicios. Por otro lado, en el segmento profesional, Apple sigue siendo tan exclusiva como siempre, o más.

El Studio Display XDR reemplaza al antiguo Pro Display XDR y mantiene esa filosofía de “si tienes que preguntar el precio, probablemente no es para ti”. Es un producto diseñado para estudios de producción, editores de video de alto nivel, fotógrafos profesionales y cualquier persona cuyo trabajo justifique gastar en la mejor pantalla del planeta. En ese contexto, tiene sentido. El problema es que el contraste con el resto de la línea Apple de 2026 resulta chocante y difícil de ignorar.

Una MacBook Air M5 con 32 GB y 4 TB hace cosas que un monitor jamás podrá hacer, y encima cuesta menos. Eso no significa que el Studio Display XDR sea una mala compra para quien lo necesite, pero pone en perspectiva lo distorsionados que pueden estar los precios en el segmento ultra premium de Apple.

¿Vale la pena pagar $3,299 por el Studio Display XDR?

La respuesta honesta es: depende, y para la mayoría de las personas, no. Si eres un editor de video profesional que trabaja con contenido HDR, un colorista, o alguien que necesita la máxima fidelidad de color en un flujo de trabajo cinematográfico, entonces sí, ese monitor puede cambiar tu vida laboral. La pantalla mini-LED con 2,000 nits de brillo HDR y la resolución 5K son herramientas de trabajo reales, no caprichos.

Pero si eres un usuario avanzado, un desarrollador, un diseñador o incluso un creador de contenido, la matemática simplemente no cuadra. Por $3,299 dólares puedes comprar la MacBook Air M5 completamente equipada y todavía tener $400 dólares de sobra para un monitor externo de alta calidad de otra marca. Tendrías una laptop potente y portátil, con 4 TB de almacenamiento y 32 GB de RAM, más una pantalla decente. Todo por el precio del solo monitor de Apple.

Lo que este escenario revela, más que nada, es que Apple ha aprendido a segmentar su mercado de forma quirúrgica. Ofrece la entrada más barata de su historia con la MacBook Neo a $599, atrae a millones de nuevos usuarios al ecosistema, y al mismo tiempo mantiene sus productos ultra premium para quienes los pueden pagar y los necesitan. Es una estrategia que tiene toda la lógica del mundo desde el punto de vista de negocio. Pero cuando ves que su monitor de gama alta cuesta más que su laptop más potente para el usuario promedio, no puedes evitar que se te escape una carcajada, o un suspiro.

Apple sigue siendo Apple: accesible cuando quiere serlo, y completamente inalcanzable cuando también lo decide.

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