Brutal regreso del Celica: potencia híbrida y ADN de rally

La nostalgia automotriz acaba de recibir un golpe directo al corazón. Toyota decidió traer de vuelta uno de sus nombres más icónicos y no lo hará con medias tintas.

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El legendario Celica vuelve al ruedo, pero adaptado a los tiempos que corren, donde la eficiencia y la potencia ya no compiten entre sí, sino que conviven.

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Lejos de ser un simple ejercicio de memoria, este renacimiento tiene objetivos claros. La marca japonesa quiere recuperar terreno en el segmento de deportivos con una propuesta que mezcle emoción al volante con tecnología híbrida de última generación. Y todo indica que el nuevo modelo, bautizado como Celica Sport, será clave en esa estrategia.

Un regreso confirmado desde dentro

Las especulaciones quedaron atrás cuando desde Gazoo Racing se encargaron de poner las cartas sobre la mesa. La división deportiva de Toyota ya trabaja en este proyecto que busca redefinir lo que entendemos por coupé deportivo en pleno auge de la electrificación.

Mikio Hayashi, gerente de marketing de Gazoo Racing, fue claro al hablar con Autocar y confirmó que el Celica regresará con una propuesta completamente nueva. No será un simple homenaje retro, sino un vehículo desarrollado desde cero, pensado para competir en un escenario dominado por la innovación.

ADN de rally con tecnología del futuro

Hablar del Toyota Celica es hablar de historia pura en el automovilismo. Desde los años 70, este modelo se convirtió en un emblema, especialmente en el mundo del rally. Su versión más recordada, el GT-Four, dejó huella con títulos y actuaciones memorables en los años 90.

Ese legado no será ignorado. Todo apunta a que el nuevo Celica Sport incorporará tracción integral AWD, una característica clave para mantener ese espíritu competitivo que lo llevó a lo más alto en su época dorada.

Un híbrido que promete cifras serias

El corazón del nuevo Celica será un sistema híbrido que combina un motor turbo de 2.0 litros con tecnología electrificada. Este conjunto, conocido internamente como G20E, fue diseñado para ser compacto y ligero, algo fundamental cuando se busca rendimiento sin sacrificar eficiencia.

Toyota Celica. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Las primeras estimaciones son más que interesantes. Se habla de una potencia base cercana a los 400 caballos, con variantes que podrían superar los 600 caballos.

Números que lo pondrían a competir no solo con deportivos tradicionales, sino también con una nueva generación de modelos híbridos de alto desempeño.

¿El heredero del GR Yaris?

Dentro de la gama deportiva de Toyota, la llegada del Celica Sport podría mover varias fichas. Modelos como el Toyota GR Yaris han marcado una era reciente, especialmente en el mundo del rally, pero este nuevo coupé podría asumir un rol protagónico en futuras competencias.

Eso no implica una despedida inmediata para otros modelos. El Toyota GR86 podría consolidarse como una opción más accesible dentro del catálogo, mientras que otros como el GR Corolla tendrían que redefinir su lugar en la alineación.

Por ahora, Toyota mantiene bajo reserva muchos detalles. No hay una fecha oficial de lanzamiento, pero todo indica que el Celica Sport podría ver la luz hacia 2028. Antes de eso, se esperan más anuncios que ayuden a entender mejor el alcance de este proyecto.

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