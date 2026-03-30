Éxito rotundo: Toyota vende 3,100 eléctricos en una hora

Lo que parecía un movimiento arriesgado terminó siendo un acierto inmediato. Toyota encontró una fórmula inesperada para destacar en el mercado eléctrico más exigente del planeta y los números lo confirman.

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En apenas una hora, su nuevo sedán eléctrico logró más de 3,100 pedidos confirmados, una cifra que no solo llama la atención, sino que deja claro que la marca japonesa entendió perfectamente qué busca hoy el cliente. No se trata solo de autonomía o diseño, sino de experiencia completa.

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Un proyecto construido en alianza

Para este modelo, Toyota decidió cambiar las reglas de juego. En lugar de insistir con un desarrollo completamente propio, optó por apoyarse en gigantes tecnológicos locales como Huawei y Xiaomi.

El resultado es el Toyota bZ7, una berlina que mezcla ingeniería japonesa con software y conectividad desarrollados en China. Esta combinación le permitió ofrecer un ecosistema mucho más alineado con las expectativas del usuario actual, donde el vehículo se integra de forma natural con el smartphone y otros dispositivos del día a día.

Tamaño grande, precio difícil de ignorar

Uno de los puntos que más peso tuvo en su éxito inicial es su posicionamiento. Con más de 5 metros de largo y una distancia entre ejes que supera los 3 metros, el bZ7 entra directamente en el segmento de las berlinas grandes.

Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia es su precio. Arranca en aproximadamente $20,000 dólares, una cifra que lo coloca muy por debajo de varios competidores directos, incluso dentro del mismo mercado chino.

Esa relación entre tamaño, tecnología y costo lo convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin pagar cifras elevadas.

Así es el Toyota bZ7. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Tecnología de carga y autonomía que convencen

El apartado técnico también juega fuerte. Este modelo incorpora una arquitectura de 800 voltios, lo que le permite acceder a cargas rápidas muy competitivas. En condiciones ideales, puede recuperar hasta 300 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos.

Las baterías LFP están disponibles en dos configuraciones y permiten alcanzar hasta 710 kilómetros de autonomía bajo el ciclo CLTC. Es una cifra que lo posiciona entre los eléctricos más eficientes de su categoría.

A esto se suma un motor desarrollado por Huawei que entrega 278 caballos, suficiente para ofrecer un manejo ágil sin comprometer la eficiencia.

Interior del Toyota bZ7. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Confort y enfoque premium

Más allá de los números, Toyota también buscó elevar la experiencia a bordo. Este modelo introduce una suspensión neumática de doble cámara, una solución poco habitual en su gama eléctrica y que apunta directamente al confort.

Aunque el Toyota bZ7 fue pensado inicialmente para China, su arranque comercial generó interés en otros mercados. Por ahora no hay confirmación sobre su llegada a Europa u otras regiones, en parte por regulaciones y cuestiones tecnológicas.

Lo que sí parece seguro es que este modelo marcará el camino a seguir. Toyota ya dejó entrever que esta plataforma y su enfoque tecnológico serán la base de futuros lanzamientos eléctricos a partir de 2027.

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