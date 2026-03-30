Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman presentan a Saulo, su bebé

Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman compartieron una tierna imagen en donde aparecen posando junto a sus hijos. En donde expusieron el siguiente mensaje: “Saulo. No fue el azar quien te trajo a mi puerto, ni una marea que vino y se va. Eres el nombre en que todo lo espero. Saulo, mi orilla, mi luz y mi paz. Saulo, aquel que fue rogado a Dios”.

Ante la publicación de la familia, diversas personalidades del mundo de la farándula han reaccionado con una serie de mensajes. Entre ellos se leen los de Sebastián Rulli. El argentino dejó estas palabras para sus amigos: “¡Felicidades, querido Hermanoooo! ¡¡Que venga con mucho pan bajo el brazo, amor y salud!! Se les quiereeee. ¡¡Qué maravillosa bendición!! ¡¡Por muchas más!!”.

Así también las palabras de Lucero, cantante y actriz mexicana: “¡Felicidades, salud y amor para la bella familia!”. Además de Rulli y la exesposa de Manuel Mijares, entre los comentarios se encuentran nombres de personalidades como: Vica Andrade y María León.

Ante todas estas demostraciones de cariño, Brenda Kellerman no dudó en responder así: “Gracias, mi gente hermosa, por tan linda vibra para mi Saulo y mi familia. Dios los bendiga. No cabemos de felicidad”.

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