Juicio contra Russell Brand por delitos sexuales fue retrasado

El juicio contra el comediante y actor británico Russell Brand por una serie de presuntos delitos sexuales fue aplazado hasta el próximo 12 de octubre, según dictaminó este lunes el Tribunal de la Corona de Southwark, en el sur de Londres.

De acuerdo con EFE, la decisión de postergar el proceso, que originalmente estaba previsto para el mes de junio, responde a la aparición de nuevos cargos presentados el pasado enero.

En concreto, el tribunal sumó una acusación de violación y otra de agresión sexual a los cinco cargos ya existentes desde el año pasado. Con esta ampliación del caso, la justicia londinense busca otorgar a ambas partes el tiempo necesario para analizar las nuevas pruebas y llevar a cabo el proceso legal con las debidas garantías.

Brand, de 50 años, enfrenta un total de siete cargos que incluyen tres de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor. Estas acusaciones corresponden a hechos presuntamente cometidos contra seis mujeres entre los años 1999 y 2009, periodo en el que el actor se encontraba en la cima de su popularidad en el Reino Unido.

Durante la vista judicial de este lunes, el intérprete no estuvo presente físicamente, pero fue representado por su abogado, Ian Winter. En comparecencias previas, Brand se declaró inocente de todos los cargos, negando categóricamente las acusaciones.

Debido a la complejidad y al número de testimonios, se estima que el juicio tendrá una duración de aproximadamente dos meses, duplicando el tiempo inicialmente previsto.

Antes del inicio formal en octubre, el tribunal fijó una vista preliminar para los días 16 y 17 de junio. Actualmente, el comediante reside en Estados Unidos y se encuentra bajo libertad condicional mientras avanza el proceso penal en Inglaterra.

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