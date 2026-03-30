Lisa de Blackpink tendrá una residencia en Las Vegas

La superestrella y miembro de BLACKPINK, LISA, alcanzó un nuevo hito en su carrera al anunciar su primera residencia en solitario en Las Vegas.

Bajo el título “VIVA LA LISA”, la rapera, cantante y bailarina tailandesa se presentará en el prestigioso The Colosseum en el Caesars Palace durante el mes de noviembre de este año.

Con este anuncio, Lisa se convierte oficialmente en la primera artista de K-pop en encabezar una residencia en Las Vegas, un escenario históricamente reservado para leyendas de la música como Celine Dion, Elton John y Adele.

La noticia llega tras un año de éxitos sin precedentes para la artista, quien recientemente lanzó su álbum debut de larga duración, “Alter Ego”, y concluyó la exitosa gira mundial “DEADLINE” junto a sus compañeras de grupo.

Fechas y detalles del espectáculo

La residencia contará con una serie limitada de fechas distribuidas en dos fines de semana estratégicos:

Viernes 13 y sábado 14 de noviembre de 2026.

Viernes 27 y sábado 28 de noviembre de 2026.

Se espera que “VIVA LA LISA” sea un show de alto nivel que combine su destreza en el baile, su carisma escénico y sus éxitos como solista, incluyendo temas de su reciente álbum.

El Colosseum, conocido por su acústica impecable y capacidad para más de 4,000 espectadores, brindará una experiencia íntima pero visualmente impactante.

Información de boletos

Para los seguidores que deseen asistir, el proceso de preventa iniciará el miércoles 22 de abril. Los fans pueden registrarse en el sitio oficial desde el 1 de abril hasta el 19 de abril para obtener acceso prioritario. La venta general de boletos comenzará el jueves 23 de abril a través de Ticketmaster.

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