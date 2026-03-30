Ranking WTA: Sabalenka se reafirma cómo número 1 del mundo y Coco Gauff saca del podio a Swiatek

La bielorrusa Aryna Sabalenka reafirmó su dominio absoluto en el tenis femenino al consolidarse como número 1 del ranking WTA tras conquistar el Abierto de Miami y completar el codiciado ‘Sunshine Double’, luego de su triunfo en Indian Wells semanas atrás.

Con este logro, Sabalenka se consolida como la gran figura de la temporada 2026, ampliando su ventaja sobre sus principales perseguidoras en el circuito.

Sabalenka presume el trofeo que obtuvo en Miami. Crédito: Dino García | Cortesía

Sabalenka amplía su ventaja en el ranking WTA 2026

El dominio de Aryna Sabalenka en el circuito es contundente. La kazaja Elena Rybakina se mantiene en el segundo puesto con 8,108 puntos, pero aún lejos de la líder, con una diferencia de 2,917 unidades.

Rybakina, una de sus principales rivales, cayó ante la bielorrusa tanto en la final de Indian Wells como en las semifinales del Abierto de Miami, confirmando la superioridad actual de la número uno del mundo.

Coco Gauff regresa al Top 3 y desplaza a Iga Swiatek

Una de las grandes noticias del ranking es el regreso de Coco Gauff al podio del tenis mundial. La estadounidense recupera el tercer puesto tras su destacada actuación en Miami, desplazando a la polaca Iga Swiatek, quien pierde terreno en la clasificación.

Este movimiento marca un cambio importante en la élite del tenis femenino, con nuevas protagonistas peleando por los primeros lugares.

Coco Gauff obtuvo el segundo puesto en el Miami Open. Crédito: Dino García | Cortesía

Cambios en el Top 10: jóvenes promesas pisan fuerte

El Top 10 del ranking WTA presenta movimientos interesantes. Las estadounidenses Jessica Pegula y Amanda Anisimova se mantienen firmes en la quinta y sexta posición, respectivamente.

Por su parte, la ucraniana Elina Svitolina asciende al séptimo lugar, superando a la italiana Jasmine Paolini, en una cerrada lucha por puntos.

El cierre del Top 10 lo protagonizan dos de las mayores promesas del tenis: la canadiense Victoria Mboko, de 19 años, y la estadounidense Mirra Andreeva, de 18, quienes confirman el relevo generacional en el circuito.

Muy cerca aparece la checa Karolina Muchova, quien sube tres posiciones tras alcanzar las semifinales del Abierto de Miami, quedando a solo 128 puntos del Top 10.

Subidas y caídas: Alexandra Eala y Starodubtseva destacan

El movimiento más negativo de la semana lo protagoniza la filipina Alexandra Eala, quien cae hasta el puesto 45 tras perder en octavos de final y no poder defender su actuación del año pasado.

En contraste, la ucraniana Yuliia Starodubtseva firma el ascenso más destacado al subir 19 posiciones y colocarse en el lugar 89 del ranking.

Tenistas hispanas: avances de Zarazúa y Osorio, caída de Badosa

En cuanto a las representantes hispanas, la colombiana Camila Osorio sube cuatro posiciones para ubicarse en el puesto 54 con 1,096 puntos.

La mexicana Renata Zarazúa también mejora su posición al escalar cinco lugares y colocarse en el sitio 85 con 835 unidades, consolidando su progreso en el circuito.

Por otro lado, la española Paula Badosa sufre un importante descenso de 13 posiciones, saliendo del Top 100 del ranking WTA, en uno de los retrocesos más llamativos de la semana.

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