Sebastián Fundora tiene claro su próximo objetivo tras defender el título

El MGM Grand de Las Vegas fue testigo de una actuación dominante por parte de Sebastián Fundora, quien logró retener su corona de peso súper wélter del Consejo Mundial de Boxeo. Tras detener a Keith Thurman en seis asaltos, el espigado campeón ha consolidado su posición como uno de los referentes actuales de la categoría, demostrando una evolución técnica y física que lo coloca en la mira de los grandes nombres del deporte.

La victoria del pasado fin de semana permite que Sebastián Fundora mire hacia el futuro con la intención de unificar los cinturones de las 154 libras. Con un registro que sigue creciendo en autoridad, el boxeador conocido como la “Torre Infernal” se ha declarado listo para enfrentar a cualquier retador que los organismos o los promotores pongan en su camino para seguir demostrando su vigencia en el cuadrilátero.

Declaraciones del campeón tras la victoria

En una entrevista posterior al combate concedida a diversos medios presentes en la arena, Sebastián Fundora mostró su respeto hacia la trayectoria de su oponente, pero fue firme al señalar la superioridad demostrada durante los seis asaltos que duró la contienda. El monarca destacó que el plan de trabajo ejecutado durante el campamento previo fue la clave para imponer su ritmo y alcance sobre el ex campeón mundial.

Jermell Charlo called Sebastian Fundora a B***H and even said he’ll STOP Errol Spence if they ever fought 😳



“Only issue with Errol is, he got into the ring with Fundora. You can’t beat Fundora, but I’ll stop you.”



“I wanna fight that b***h that just fought. I want Fundora.… pic.twitter.com/rlLp9MRYSn — ITSDAFANTA 🥤 (@itsdafanta) March 29, 2026

Según recogió la prensa tras el evento, Sebastián Fundora declaró: “Trabajamos muy duro para esta pelea. Siempre he admirado a Keith Thurman, a quien considero un futuro miembro del Salón de la Fama, sin duda. Todo mi respeto para él. Tuve que trabajar para demostrar que soy mejor que él y demostrarlo ante el mundo. Le recordé: ‘ahora estás en mi mundo’”, concluyó el boxeador.

Futuros rivales en una división competitiva

La lista de posibles adversarios para Sebastián Fundora incluye nombres de alto perfil como Vergil Ortiz Jr, Xander Zayas o Jaron “Boots” Ennis. El campeón no descarta tampoco enfrentamientos ante veteranos de la talla de Jermell Charlo o Errol Spence Jr., quienes podrían representar retos significativos para su carrera y para el espectáculo que demanda la afición del boxeo internacional.

🗣️ "I'll fight Vergil."



Sebastian Fundora tells The Ring he wants to face Vergil Ortiz Jr on the undercard of Canelo's September return if he can get through Keith Thurman 👀



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Respecto a la calidad de los competidores actuales en su categoría, Sebastián Fundora fue enfático en señalar que se encuentra en el mejor momento de su trayectoria. “Es la mejor división ahora mismo. Peleo contra cualquiera”, afirmó el monarca del CMB, dejando abierta la puerta a negociaciones que permitan definir quién será el próximo pugilista que intente arrebatarle su cinturón mundial.

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