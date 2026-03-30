Ryan García lanzó fuertes críticas a Gervonta Davis y cuestionó su carrera

El actual campeón de peso wélter por el CMB, Ryan García, ha generado controversia tras emitir declaraciones sobre la trayectoria profesional de Gervonta Davis. A más de un año de su enfrentamiento directo, el boxeador californiano puso en duda la relevancia de los oponentes que ha enfrentado Davis y señaló una falta de ambición por parte del peleador de Baltimore en los últimos meses de competencia.

La inactividad de Davis ha sido uno de los puntos centrales en el discurso de Ryan García. Mientras el “Tank” no ha subido al ring desde marzo de 2025 tras un empate ante Lamont Roach, el boxeador de ascendencia mexicana ha mantenido una agenda activa enfrentando a nombres como Devin Haney, Mario Barrios y Rolando Romero dentro de las categorías de mayor peso.

Ryan Garcia says Gervonta Davis still isn’t fighting top competition, and says he’s going to fight Teofimo Lopez 👀🗣️



“Other than myself, who has he fought? I’m out here fighting Devin Haney, Tank Davis, now I’m about to fight Teofimo…”



🎥 Creators Think Podcast YT pic.twitter.com/Pk0dETJp9W — Source of Boxing (@Sourceofboxing) March 28, 2026

El cambio en la industria del boxeo

Durante una entrevista en el programa Creators Think Podcast, Ryan García explicó que el modelo de negocio en el deporte ha cambiado radicalmente con la llegada de nuevos promotores e inversores globales. Según el púgil, la figura del “Lado A” que permitía a ciertos boxeadores evitar retos importantes ha perdido fuerza frente a la demanda de las audiencias actuales y las nuevas plataformas.

“Lo que pasa con Tank antes, él pensaba que la gente realmente lo necesitaba. Y ahora que tenemos a Turki Al-Alshikh, tenemos a todos estos otros grandes jugadores, Netflix y gente que está entrando al deporte, realmente ya no existe eso de ser el ‘lado A’. Así que ahora no tienes excusa para no pelear con la gente, pero él sigue sin pelear con nadie y nadie realmente le reclama por eso”.

Contraste de trayectorias y próximos retos

Para Ryan García, su disposición para aceptar peleas contra oponentes de alto nivel lo sitúa en una posición distinta a la de su ex rival. Mientras Davis fue recientemente nombrado “campeón en receso” por la Asociación Mundial de Boxeo debido a su prolongada ausencia y situaciones legales personales, el californiano ya planea su siguiente movimiento contra figuras como Teófimo López.

En la misma charla, Ryan García fue tajante al comparar su lista de rivales con la de Davis: “Aparte de mí, ¿con quién ha peleado? Yo estoy ahí peleando con Devin Haney. Estoy ahí peleando con Tank Davis. Ahora estoy por pelear con Teófimo. Peleo con todos los que se ponen enfrente, con toda la gente a la que otros le tienen miedo y tú no has hecho nada”.

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