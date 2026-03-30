Sysco cierra acuerdo millonario para adquirir un proveedor de servicios de catering

Este lunes, la corporación multinacional estadounidense del sector alimentario Sysco anunció un acuerdo millonario de $29,000 millones para la adquisición del proveedor de servicios de catering Jetro Restaurant Depot.

Al respecto, el director ejecutivo de Sysco, Kevin Hourican, declaró en entrevista a Reuters que, debido al modelo de venta al por mayor que maneja Restaurant Depot, lo convierte en un negocio extremadamente resistente a las recesiones, indicando que cada vez que hay una crisis económica, este modelo suele ganar una cuota en el mercado.

Hourican explicó además que los bajos precios de Restaurant Depot lo convierten en una de las empresas favoritas de los clientes, con la que Sysco pretende ampliar su alcance en el mercado de alimentos con los más de 166 almacenes en 35 estados de EE.UU. con los que cuenta la compañía de catering.

Por su parte, Jetro Restaurant Depot se ha posicionado en el sector como una empresa familiar con un modelo de venta muy distinto, donde sus clientes pagan por adelantado y al por mayor en efectivo alimentos, bebidas y envases para llevar.

Para Brad Haller, socio sénior del departamento de fusiones y adquisiciones de West Monroe Partners, este acuerdo entre ambas compañías pone en evidencia que “Sysco reconoce que su modelo de distribución tradicional está bajo una presión estructural real y opta por actuar antes de que esa presión se vuelva existencial”, dijo.

Según detalles del acuerdo, los accionistas de Restaurant Depot obtendrán hasta $21,600 millones en efectivo y 91,5 millones de acciones de Sysco, generando una participación de aproximadamente el 16% en la compañía después de la fusión. Luego de anunciar la adquisición, las acciones de Sysco cayeron hasta 14.8%.

Finalmente, el CEO de Sysco comentó que esperan que los reguladores antimonopolio den el visto bueno a la fusión con Restaurant Depot, indicando que este acuerdo “es diferente y existen sinergias sobre cómo podemos aportar valor al consumidor final”, declaró Hourican.

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