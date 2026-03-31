Gigantes alimentarios cierran acuerdo y crean empresa valorada en $65,000 millones

Este martes, la empresa multinacional británica líder en el mundo de bienes de consumo, Unilever, en fusión con el fabricante estadounidense de especias McCormick, anunció el cierre de un acuerdo y la creación de una nueva compañía valorada en aproximadamente $65,000 millones de dólares.

El acuerdo, que se considera una de las mayores transacciones de la historia del sector alimentario, se da luego de que Unilever decidiera vender su negocio a la compañía estadounidense en una operación valorada en $44,800 millones de dólares.

La transacción espera las aprobaciones de las autoridades regulatorias correspondientes y de los accionistas de McCormick; sin embargo, se conoció que de los $44,800 millones de dólares, Unilever obtendrá $15,700 millones en efectivo y acciones del fabricante de especias por valor de $29.100 millones de dólares.

El porcentaje de participación en la nueva compañía se dividirá en un 65% para Unilever, mientras que McCormick tendrá el 35%. Ambas empresas esperan que el nuevo gigante alimentario genere ventas combinadas que alcancen los $20,000 millones de dólares y refuerce la presencia de las dos compañías en el mercado.

De acuerdo con el comunicado, la nueva compañía, que tiene previsto centrarse en productos de belleza, bienestar, cuidado personal y del hogar, también llevará el nombre de McCormick y tendrá su sede principal en Hunt Valley, Maryland, además de otra oficina en los Países Bajos con cotizaciones tanto en la bolsa de Nueva York como en Europa.

“La combinación de las marcas icónicas de Unilever Foods con el portafolio excepcional de McCormick establecerá un negocio enfocado, de alta calidad, con importante crecimiento y creación de valor”, destacó el consejero delegado de Unilever, Fernando Fernández.

Por su parte, el consejero delegado de McCormick, Brendan Foley, expresó que “Unilever Foods ha sido un negocio que hemos admirado durante mucho tiempo y que complementa nuestro portafolio, capacidades y visión a largo plazo”, añadió, al tiempo que señaló que la fusión de ambos negocios “acelerará” la estrategia de McCormick.

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