Google confirma que ya puedes cambiar tu nombre de usuario en Gmail: sorpresa hay ciertos límites

Google confirmó oficialmente que la función para cambiar el nombre de usuario de tu cuenta de Gmail ya está disponible para el público general, luego de semanas de pruebas graduales en las que un grupo reducido de personas pudo evaluar su funcionamiento. Sí, leíste bien: por fin puedes cambiar esa dirección de correo que creaste en 2009 con tu apodo de adolescente.

You asked, we delivered. If you’re a U.S. Google user, you can now change your account username for tools like Gmail, Photos, Drive and more — while keeping your emails, data and account history. Here’s what to know:



1️⃣ You can choose any available @gmail.com username.



2️⃣… pic.twitter.com/eF2lgbJaFg — Google (@Google) March 31, 2026

Durante el período de pruebas, Google fue implementando el cambio de forma silenciosa, limitando el acceso a ciertos usuarios para detectar posibles fallas técnicas antes de un lanzamiento masivo. Ahora, el despliegue es oficial y progresivo, lo que significa que si todavía no ves la opción en tu cuenta, es cuestión de días para que llegue a ti.

Qué puedes hacer ahora mismo con tu Gmail

Lo primero que debes saber es que Google te permite cambiar tu dirección @gmail.com por otra dirección que también termine en @gmail.com. Es decir, no puedes pasarte a un dominio diferente desde esta función, pero sí puedes renovar completamente tu nombre de usuario.

Para comprobarlo, el proceso es bastante directo:

Entra a myaccount.google.com/google-account-email desde tu computadora Haz clic en “Información personal” Selecciona “Correo electrónico” y luego “Correo electrónico de la Cuenta de Google” Si ves la opción “Cambiar correo electrónico de la Cuenta de Google”, ya tienes acceso

Si la opción no aparece todavía, no te desesperes. Google está haciendo el lanzamiento de forma escalonada, así que la función llegará a tu cuenta muy pronto.

Una vez dentro, simplemente ingresa el nuevo nombre de usuario que quieras usar. Eso sí, hay una condición: el nombre tiene que ser único y no puede haber sido usado por ninguna otra cuenta de Google, ni siquiera por cuentas que ya fueron eliminadas. Google también tiene algunos nombres reservados para prevenir spam, y si el que elegiste ya está tomado, el sistema te sugerirá alternativas similares.

¿Qué ocurre con tu correo viejo y tus datos?

Aquí viene la parte que más le interesa a la gente, y hay buenas noticias: no pierdes absolutamente nada. Google se aseguró de que este cambio no afecte ningún dato almacenado en tu cuenta. Tus fotos, correos, archivos de Drive, contactos y todo lo demás se mantiene intacto.

¿Y qué pasa con tu dirección anterior? Tu viejo correo electrónico se convierte automáticamente en una dirección alternativa de tu cuenta. Esto tiene varias implicaciones muy prácticas:

Seguirás recibiendo correos en tu dirección anterior. Ambas bandejas de entrada convergen en la misma cuenta, así que no se te escapará nada.

Ambas bandejas de entrada convergen en la misma cuenta, así que no se te escapará nada. Puedes iniciar sesión con cualquiera de las dos direcciones en todos los servicios de Google: Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Play y más.

en todos los servicios de Google: Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Play y más. También puedes enviar correos desde tu dirección antigua si así lo prefieres, ya que ambas estarán disponibles como alias de envío.

si así lo prefieres, ya que ambas estarán disponibles como alias de envío. Nadie más podrá usar tu dirección anterior, así que no hay riesgo de que otra persona se la apropie.

Hay un detalle importante que debes tener en cuenta: los eventos de Google Calendar creados antes del cambio seguirán mostrando tu dirección antigua, ya que Google no aplica el cambio de forma retroactiva en los registros existentes.

Google puso límites para evitar abusos

Como era de esperarse, Google no te va a dejar cambiar de correo cada semana. La compañía estableció límites claros para que esta función no se use de forma abusiva:

Solo puedes crear un nuevo correo @gmail.com cada 12 meses. Así que piénsalo bien antes de hacer el cambio.

Así que piénsalo bien antes de hacer el cambio. El límite total es de tres nuevas direcciones , lo que significa que a lo largo de toda tu vida con esa cuenta podrás tener un máximo de 4 correos diferentes (incluyendo el original).

, lo que significa que a lo largo de toda tu vida con esa cuenta podrás tener un máximo de 4 correos diferentes (incluyendo el original). En cualquier momento puedes volver a tu dirección anterior, y eso no cuenta como uno de tus cambios nuevos.

Si usas un Chromebook, tienes configurado “Iniciar sesión con Google” en sitios de terceros, o usas Chrome Remote Desktop, Google recomienda revisar las posibles afectaciones antes de hacer el cambio. También es buena idea hacer una copia de seguridad de tus datos como medida de precaución, ya que algunas configuraciones de aplicaciones podrían restablecerse, de forma similar a cuando inicias sesión en un dispositivo nuevo.

Este es, sin duda, uno de los cambios más significativos que Google ha hecho en Gmail en años. Una función que parecía imposible hasta hace poco ahora está a solo unos clics de distancia. Si tenías pendiente renovar tu identidad digital, este martes es el mejor momento para empezar.

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