India niega que Trump incluyera a Musk en llamada sobre la guerra de Irán

El gobierno de India rechazó de forma categórica los reportes que señalaban la participación del empresario tecnológico Elon Musk en una llamada telefónica entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente estadounidense Donald Trump, en medio de la creciente tensión por la guerra en Irán.

La polémica surgió luego de que el diario The New York Times publicara un informe —citando a dos funcionarios estadounidenses— en el que aseguraba que el CEO de Tesla había estado presente durante la conversación del 24 de marzo. El intercambio ocurrió en un momento crítico: apenas un día después de que Trump suspendiera ataques previstos contra Irán y con la preocupación internacional centrada en la estabilidad del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de India salió al paso de estas versiones. En una declaración oficial, el portavoz Randhir Jaiswal fue claro: “La conversación telefónica del 24 de marzo fue únicamente entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente Donald Trump”. Añadió que el diálogo permitió “intercambiar puntos de vista sobre la situación en Asia occidental”.

El gobierno indio no profundizó sobre si Musk pudo haber estado físicamente presente en el entorno donde se realizó la llamada, lo que ha dejado un margen de especulación. Tampoco la Casa Blanca ni el propio Elon han emitido comentarios al respecto, lo que mantiene viva la discusión en medios internacionales.

La Casa Blanca se mantiene en silencio

India es uno de los países más vulnerables ante cualquier interrupción en el estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde transita gran parte del petróleo mundial. La dependencia energética del país asiático hace que la estabilidad en esa zona sea estratégica. Tras la conversación con Trump, Modi subrayó en redes sociales que mantener el estrecho “abierto, seguro y accesible es esencial para todo el mundo”.

El informe también desató críticas internas. El opositor Partido del Congreso cuestionó la supuesta presencia de Musk en una conversación diplomática de alto nivel. “¿Por qué estaba presente un empresario cuando dos líderes nacionales discutían una crisis global?”, planteó el partido en un mensaje público, sugiriendo posibles conflictos de interés o agendas paralelas.

Musk, al frente de compañías como Tesla y SpaceX, ha mostrado interés en expandir sus operaciones en India. En particular, su proyecto de internet satelital Starlink aún espera autorizaciones regulatorias en el país, lo que ha alimentado sospechas sobre posibles vínculos entre negocios y diplomacia.

Hasta ahora, la única postura oficial es la del gobierno indio, que insiste en que la conversación fue estrictamente bilateral. Sin embargo, la falta de claridad total y el silencio de otros actores, como la Casa Blanca, mantienen abierta la duda.

🇺🇸🇮🇳President Donald Trump spoke with PM Narendra Modi four days ago (24 March).



The call was said to be about the West Asia crisis.



🚨 But The New York Times report reveals that Elon Musk was also on the call.



⚠️ This raises serious questions.



❓Why was a businessman… pic.twitter.com/s99K7tZPLk — Congress (@INCIndia) March 28, 2026

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