Los derechos humanos son clave para la paz entre EE.UU., Irán e Israel: Expertos de la ONU

Expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que la crisis de derechos humanos en Irán se ha agravado significativamente en medio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel, al tiempo que subrayaron que cualquier salida al conflicto debe colocar a la población civil en el centro de las negociaciones.

En un comunicado conjunto, los especialistas señalaron que los ataques han dejado cerca de 2,000 civiles muertos, además de daños en infraestructura crítica como hospitales, escuelas, viviendas y sitios culturales. A esto se suma el desplazamiento interno de más de tres millones de personas, muchas de ellas obligadas a huir sin acceso a refugios adecuados o sistemas de alerta.

“El pueblo de Irán está siendo atacado tanto desde fuera como desde dentro”, afirmaron, al referirse también al deterioro de las condiciones internas, marcadas por la represión política, restricciones a las libertades civiles y un incremento en las ejecuciones.

US-Israeli military strikes violate the UN Charter, have dramatically worsened the human rights situation in #Iran & intensified internal repression, warn UN experts. Call for consultations with full spectrum of Iranian society on any peace deal to end warhttps://t.co/HZdvzDiTJs pic.twitter.com/UOGsmomkjx — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) March 30, 2026

Ejecuciones y represión en medio del conflicto

Los expertos condenaron la ejecución de al menos tres personas en la ciudad de Qom, vinculadas a las protestas nacionales iniciadas en diciembre de 2025. Según denunciaron, estos casos reflejan un patrón preocupante de uso de la pena de muerte para silenciar la disidencia.

“Hemos cruzado un umbral crítico”, alertaron, al advertir que estas ejecuciones podrían no ser las últimas. También expresaron preocupación por otros casos recientes, incluidos condenados por cargos de espionaje o rebelión, en procesos que, aseguran, presentan irregularidades.

De acuerdo con los especialistas, la situación actual refleja una tendencia persistente de violaciones a los derechos humanos, que incluye la reducción del espacio cívico, discriminación contra mujeres y niñas, así como condiciones carcelarias deficientes. Además, señalaron que el acceso a internet ha permanecido restringido durante más de un mes, lo que ha aislado a la población y afectado la economía.

11,000+ targets struck. Iran's ballistic and drone attacks down 90%. 150 Iranian naval vessels destroyed.



Operation Epic Fury is destroying the threat posed by the Iranian terrorist regime. pic.twitter.com/fi35jioXeI — The White House (@WhiteHouse) March 30, 2026

Sin derechos humanos no habrá paz duradera

Los expertos subrayaron que el conflicto armado ha intensificado estas problemáticas, pero insistieron en que la crisis no comenzó con los bombardeos ni terminará automáticamente con el fin de las hostilidades.

También advirtieron que algunas acciones militares de represalia por parte de Irán podrían exceder el derecho a la legítima defensa contemplado en la Carta de la ONU, lo que incrementa el riesgo para la estabilidad regional.

En este contexto, hicieron un llamado a que cualquier proceso diplomático incluya la participación de la sociedad iraní. Recordaron que millones de personas han salido a las calles en los últimos años para exigir cambios estructurales, por lo que sus demandas deben ser consideradas.

Entre las medidas urgentes, los especialistas destacaron la liberación de personas detenidas arbitrariamente, el restablecimiento del acceso a internet, la rendición de cuentas por violaciones cometidas por todas las partes y la protección de la población civil.

“El fin de la guerra es urgente, pero no suficiente”, concluyeron. A su juicio, una paz duradera solo será posible si se abordan de fondo las violaciones a los derechos humanos y se garantiza la participación del pueblo iraní en la construcción de su futuro.

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