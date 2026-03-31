“No puedo dormir”: la multa de casi $2 millones que recibió un migrante en EE.UU.

Es cubano y, durante más de dos décadas, su vida transcurrió en Estados Unidos como la de miles de migrantes: trabajo, familia, rutina. Hasta que una carta lo cambió todo. Al abrirla, se encontró con una cifra difícil de procesar: casi $2 millones de multa por no haber abandonado el país tras una orden de deportación emitida años atrás.

El impacto no fue solo económico. “No puedo dormir, no puedo comer”, contó en una entrevista televisiva en Telemundo al conocer la sanción. Su caso, que se conoció recientemente, expone una parte poco visible del sistema migratorio: las multas que pueden acumularse durante años y que, en algunos casos, alcanzan montos imposibles de pagar.

El hombre, residente de Phoenix, recibió la multa con remitente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Su identidad no fue difundida para no exponerlo a mayores riesgos, según Telemundo. Su situación impacta fuerte entre los inmigrantes latinos, ya que muchos pueden estar en una situación similar sin siquiera sospecharlo.

Los abogados especializados subrayan que no todas las órdenes de deportación tienen el mismo alcance. Crédito: Vitalii Vodolazskyi | Shutterstock

Una deuda que creció en silencio durante años

Según el reporte, la orden de deportación fue emitida en 2010. Desde ese momento, comenzó a correr una penalización diaria que, con el paso del tiempo, se transformó en una deuda millonaria.

Lo que vuelve particularmente complejo este caso es que el migrante asegura que nunca fue notificado de manera efectiva. En ese momento, se encontraba bajo custodia estatal por otro proceso, lo que —según su defensa— le habría impedido recibir la orden o actuar en consecuencia.

Esa diferencia no es menor. En términos legales, la notificación es un punto clave: si no se realizó correctamente, puede abrir la puerta a revisar todo el caso.

Cómo funciona esta multa que pocos conocen

La sanción tiene base en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite imponer penalidades económicas a quienes no cumplen con una orden de salida del país. No se trata de un monto fijo, sino de una multa que se acumula día a día.

Ese es el punto crítico: lo que empieza como una sanción relativamente baja puede transformarse, con el tiempo, en cifras millonarias. Y muchas veces, como en este caso, la persona recién toma dimensión del problema cuando recibe la notificación formal.

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El margen que le queda para defenderse

Tras recibir la multa, el migrante inició el proceso para apelar la decisión. Tiene un plazo limitado para hacerlo, y su estrategia se centra en demostrar que no fue debidamente notificado en su momento.

Abogados de inmigración explican que, si se comprueba ese punto, existen caminos legales para intentar revertir la situación: desde reabrir el proceso migratorio hasta buscar una reducción de la sanción. Pero advierten que no es automático ni sencillo.

Más allá del caso: una alerta para miles

Lo que vuelve relevante esta historia no es solo el monto de la multa, sino lo que revela. Este tipo de sanciones existe desde hace décadas, pero rara vez aparece en la conversación pública.

Para muchos migrantes, el foco está en la deportación o en regularizar su estatus. Sin embargo, este caso muestra que también puede haber consecuencias económicas acumuladas en silencio durante años.

La historia deja una sensación incómoda: una deuda millonaria que no nació de un día para el otro, sino que creció sin que su protagonista lo supiera —o al menos sin que pudiera actuar a tiempo. Y, en un sistema donde cada detalle legal cuenta, la diferencia entre estar informado o no puede terminar costando millones.

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