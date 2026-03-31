Samsung lleva el AirDrop a más modelos Galaxy: modelos compatibles

Si eres usuario de Android y siempre has envidiado la facilidad con la que los usuarios de iPhone se pasan archivos entre ellos usando AirDrop, tenemos noticias que te van a interesar aunque con matices. Samsung está expandiendo la compatibilidad con AirDrop a más dispositivos Galaxy, y la lista de modelos compatibles acaba de crecer de forma considerable. Pero antes de que te emociones demasiado, hay un detalle importante que tienes que saber.

Samsung y AirDrop: ¿cómo llegamos hasta aquí?

Durante años, AirDrop fue uno de los grandes argumentos de Apple para justificar quedarse dentro de su ecosistema. La herramienta permite compartir archivos de forma rápida y segura entre dispositivos Apple —iPhone, iPad, Mac— sin comprimir los archivos y con la opción de limitar los envíos solo a tus contactos. Simple, eficiente y, durante mucho tiempo, exclusivo de la manzana.

Eso cambió a finales de 2025, cuando Google anunció que había logrado que AirDrop funcionara en Android, aparentemente sin el permiso expreso de Apple. Un movimiento bastante audaz, considerando lo celosa que suele ser la compañía de Cupertino con sus funciones exclusivas. Lo curioso es que, en lugar de desaparecer tras ese polémico anuncio, la función siguió expandiéndose.

A principios de marzo de 2026, Samsung dio el siguiente paso al incorporar compatibilidad con AirDrop en la serie Galaxy S26. Y ahora, la expansión continúa hacia modelos más antiguos y otras líneas de la marca.

Estos son los nuevos modelos Samsung compatibles con AirDrop

Aquí está la parte que más te importa si eres usuario Galaxy. Según reporta TechRadar, la compatibilidad con AirDrop se ha extendido a los siguientes dispositivos Samsung:

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22

Esto significa que millones de usuarios que ya tienen en sus manos un Galaxy de generaciones anteriores podrán —en teoría— enviar y recibir archivos desde y hacia iPhones sin necesidad de aplicaciones de terceros ni pasos complicados. Un avance que, sobre el papel, suena increíble.

Y lo mejor es que Samsung no lo implementó como una app separada, sino como una extensión dentro de Quick Share, la herramienta de transferencia de archivos que ya conoces en los teléfonos Galaxy. Es decir, cuando quieras compartir algo con alguien que tiene un iPhone, la opción aparecerá directamente dentro de Quick Share. Sencillo, integrado y sin fricciones… al menos en teoría.

Función no disponible

Y aquí llega el pero. Porque siempre hay un pero. Aunque la función ya aparece en varios dispositivos, muchos usuarios reportan que simplemente no funciona.

En hilos del foro de soporte de la comunidad Samsung y en publicaciones en X (antes Twitter) de analistas de Android como Tarun Vats, varios usuarios confirman que ven la opción de AirDrop en su Samsung, pero al intentar usarla, no pasa absolutamente nada. Otros reportan que ni siquiera les aparece la opción, aunque ya tengan instalada la última actualización de Quick Share. Un escenario que recuerda mucho al lanzamiento de AirDrop en Android por parte de Google, que también llegó con bastantes bugs.

Sin embargo, no todo es pesimismo. En Reddit, varios usuarios aseguran que la función sí les apareció y que, tras hacer pruebas, funcionó correctamente. Así que parece que hay un fuerte componente de suerte en si te toca o no disfrutar de la función, y si lo hace, si realmente opera sin problemas.

La conclusión más lógica es que Samsung todavía está ajustando los detalles de su implementación de AirDrop y que el despliegue se está haciendo de forma gradual. No sería la primera vez que una función llega primero a algunos usuarios antes de extenderse masivamente. Lo que está claro es que la dirección es positiva: la brecha entre Android e iOS en materia de transferencia de archivos se está cerrando, y Samsung está apostando fuerte por ello.

Si tienes uno de los modelos compatibles, vale la pena revisar si ya tienes disponible la actualización de Quick Share y probar si la función ya está activa en tu dispositivo. Y si no te funciona todavía, paciencia — todo indica que el soporte completo no tardará demasiado en llegar.

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