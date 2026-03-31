Shakira es una de las favoritas para entrar al Salón de la Fama del Rock 2026

La superestrella colombiana Shakira continúa rompiendo barreras en la industria musical. En un hito sin precedentes para un artista latino, la barranquillera logró consolidarse en el top 5 de las votaciones del público para ingresar al prestigioso Rock & Roll Hall of Fame 2026.

Según los últimos reportes del proceso de selección, Shakira ha logrado acumular más de 600,000 votos, posicionándose por encima de figuras emblemáticas como Iron Maiden, Mariah Carey, Billy Idol y Oasis.

La nominación de este año es especialmente significativa, ya que marca la primera vez que la intérprete de “Hips Don’t Lie” aparece en la lista de candidatos, coincidiendo con el 25 aniversario del lanzamiento de su primer álbum comercial.

Shakira destaca además como la única representante latina entre los 17 nominados de esta edición, compitiendo junto a nombres de la talla de Phil Collins, Lauryn Hill y Wu-Tang Clan.

El sistema de elección combina el voto de más de 1,200 expertos de la industria con la participación popular, la cual cerrará oficialmente el próximo 3 de abril.

La inclusión de la colombiana en este selecto grupo no solo celebra su versatilidad —que navega entre el rock alternativo, el pop y los ritmos latinos— sino que también simboliza la apertura del Salón de la Fama hacia una mayor diversidad cultural.

De concretarse su ingreso en la ceremonia programada para el otoño de 2026, Shakira se uniría a un exclusivo grupo de latinos, como Carlos Santana, que han logrado este reconocimiento.

Este posible reconocimiento llega en un momento cumbre para la artista, quien sigue dominando las listas globales con sus recientes lanzamientos y una gira mundial con la que ha batido récords.

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