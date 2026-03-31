“Te dije que te iba a encontrar”: hombre apuñala 10 veces a su exnovia embarazada en Tennessee

Un hombre identificado como Deandre Wilkins, de 36 años, fue declarado culpable de agresión agravada por apuñalar al menos 10 veces a su exnovia embarazada en Memphis, Tennessee.

El ataque ocurrió la noche del 20 de septiembre de 2024 en un estacionamiento del sur de la ciudad, cuando la víctima caminaba con amigos. Según la investigación, Wilkins se acercó, la golpeó en el rostro y luego sacó un cuchillo de cocina con el que comenzó a atacarla.

Durante la agresión, el hombre le habría dicho: “Te dije que te iba a encontrar”.

La mujer, que estaba embarazada del propio agresor, sobrevivió a las heridas tras ser trasladada de urgencia a un hospital.

Una historia marcada por la violencia

El caso revela un patrón de violencia reiterada. Este fue el tercer ataque que Wilkins habría cometido contra la misma víctima en un lapso de tres meses.

En julio de 2024, presuntamente la golpeó varias veces y le robó el bolso. En agosto, habría retenido a la mujer y a sus cuatro hijos en su apartamento, donde la agredió y la amenazó de muerte.

En ese episodio, incluso habría tomado una pesa tipo kettlebell para intimidarla, advirtiendo que le “destrozaría la cara” si intentaba huir.

Pese a los antecedentes, Wilkins había logrado salir en libertad tras pagar una fianza de 60 mil dólares. Sin embargo, posteriormente se emitió una orden de arresto en su contra por no comparecer ante un tribunal en otro caso.

Tras el apuñalamiento, fue detenido nuevamente y permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Shelby.

Las autoridades señalaron que el acusado cuenta con antecedentes por agresión agravada, robo, allanamiento y conducta peligrosa, además de encontrarse en libertad condicional al momento del ataque.

Aunque inicialmente enfrentaba cargos más graves como intento de asesinato y secuestro agravado —del cual fue absuelto—, finalmente fue declarado culpable de agresión agravada.

Wilkins enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión, cuya sentencia será dictada el próximo 1 de mayo.

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