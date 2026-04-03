Donald Trump designa a J.D. Vance “zar del fraude” a cargo de investigar a estados demócratas

El presidente Donald Trump dio a conocer que un rol adicional a las funciones del vicepresidente James David Vance será fungir como “zar del fraude” encargado de investigar a los estados gobernados por demócratas donde podría haber anomalías en sus finanzas.

A través de una publicación en la plataforma Truth Social, el republicano de 79 años indicó que el objetivo es detectar fraudes cometidos en contra del dinero de los contribuyentes y a los responsables de ello para fincarles responsabilidades.

“El vicepresidente JD Vance ahora está a cargo del “FRAUDE” en Estados Unidos.

Lo llamaremos el “ZAR DEL FRAUDE”, y su enfoque estará en “TODAS PARTES”, pero principalmente en aquellos estados demócratas donde los POLÍTICOS DEMÓCRATAS CORRUPTOS, como los de California, Illinois, Minnesota (¡Somalia, cuidado!), Maine, Nueva York y muchos otros, han actuado con total impunidad en el robo sin precedentes del dinero de los contribuyentes”, escribió.

Bajo la perspectiva del jefe de la nación, el daño causado a las finanzas del gobierno federal es considerable y no debe quedar impune, de ahí el reto encomendado al segundo hombre de mayor poder en la Casa Blanca.

Las cifras son tan grandes que, de tener éxito, literalmente podríamos equilibrar nuestro presupuesto estadounidense. ¡Ya han comenzado las redadas en Los Ángeles! ¡Buena suerte, JD!”, enfatizó.

J.D. Vance es considerado un serio aspirante republicano rumbo a las elecciones presidenciales de 2028. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Horas después, el republicano de Ohio recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para dar a conocer el primer avance del trabajo realizado por un equipo a su cargo para detectar a los responsables de haber cometido un fraude millonario en California ligado al sistema de salud.

“Nuestro grupo de trabajo no está perdiendo el tiempo en la lucha contra el fraude. Esta mañana, en el área de Los Ángeles, las fuerzas del orden federales están deteniendo a estafadores que robaron más de $50 millones de dólares a los estadounidenses defraudando nuestros sistemas de salud y cuidados paliativos”, expresó.

Cabe señalar que, desde el año pasado, Donald Trump ordenó una investigación sobre un presunto fraude cometido en Minnesota durante la pandemia ligado al desvío de $19 mil millones de dólares, dinero originalmente destinado a apoyar a niños de escasos recursos que después supuestamente terminó en las cuentas bancarias de varios miembros de la comunidad somalí establecidos en Estados Unidos bajo condición de refugiados.

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