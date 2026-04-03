Gilberto Mora tendrá su prueba más importante para saber si podrá jugar el Mundial

Después de tres meses de enfrentar un latoso problema de pubalgia, el joven maravilla de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, sabrá este viernes si está completamente recuperado cuando el cuadro fronterizo enfrente a los Tigres y así pueda agrandar sus opciones de ser convocado al Mundial.

Después de checar un sinfín de opiniones, de acudir a médicos especialistas en Estados Unidos para corregir el problema en una zona muy delicada y molesta para los atletas profesionales, inclusive con la sugerencia de someterse a un procedimiento quirúrgico, finalmente Mora decidió recuperarse con una rehabilitación intensa con los doctores de Xolos y en esta fecha 13 contra los Tigres será el momento clave para saber si está en condiciones de seguir en activo y ser tomado en cuenta en la selección de México.

GILBERTO MORA ESTÁ DE REGRESO🐕🔥



Tras meses de pesadilla por una pubalgia, Xolos presumió el regreso de su joven joya a los entrenamientos. 👀⚽



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Mora no juega desde hace diez fechas; cuando participó en su último partido en la fecha tres, el pasado 17 de enero, disputó 45 minutos contra Atlético San Luis y tuvo que ser relevado del terreno de juego por las molestias que sentía por esta afección en su organismo.

Su ausencia se debe a una pubalgia, que se trata de una molestia en la zona de la ingle que suele ser compleja y de lenta recuperación, siendo este tipo de lesión, si no se trata con cuidado, un problema muy serio para la continuidad de los jugadores.

En el caso de Mora fue muy complejo porque se combinaron varios factores como la exigencia física, la carga de actividad y sobre todo la corta edad, por lo cual los Xolos junto con sus padres acudieron a varias opiniones médicas y se terminó optando por una rehabilitación exhaustiva.

Por este problema, Mora se ausentó 76 días, poco más de dos meses y medio, tiempo en el que se perdió los encuentros ante Monterrey, Puebla, Toluca, Mazatlán, Pumas UNAM, Atlas, Santos Laguna, León y Necaxa.

En el actual torneo, su actividad se redujo a los partidos contra América y después quedó ausente contra el Querétaro para reaparecer contra Atlético San Luis, donde jugó solo 45 minutos para salir de la alineación del cuadro fronterizo y a partir de ese momento generar una crisis en el equipo que ha incluido una racha de ocho partidos consecutivos sin ganar.

¡HA VUELTOOO!



Gilberto Mora ya está entrenando en cancha, buscando entrar en ritmo para asegurar su lugar en el Mundjal 2026 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/gy70XkYGL5 — SoyReferee (@SoyReferee) April 1, 2026

Mora viajó a Pittsburgh, Estados Unidos, donde pasó una semana bajo la supervisión de especialistas que determinaron no realizar la intervención quirúrgica y darle otro giro a su recuperación con cargas de trabajo dosificadas, esfuerzo físico progresivo y una supervisión constante que le ha permitido recuperarse aparentemente en su totalidad y donde en el juego contra Tigres se verá si puede responder al tratamiento.

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