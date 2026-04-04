Adolescente que sufre dramático accidente en bicicleta motorizada vive para contarla

Hace alrededor de cinco meses, el 26 de septiembre, Albert Miranda sufrió un dramático accidente mientras conducía su minibicicleta motorizada en el Valle de San Fernando en Los Ángeles, del que por fortuna, salvó la vida pero que le costó la amputación de su pierna izquierda.

Hoy con el apoyo del Hospital Cedars-Sinai está en camino de una recuperación plena, pero son los propios médicos los que advierten sobre los peligros de las bicicletas y patinetas motorizadas.

Albert fue atropellado por un vehículo y arrastrado por un camión de carga, lo que le provocó lesiones catastróficas que pusieron en riesgo su existencia.

Debido a la gravedad de sus lesiones y lo complicado de su caso, fue trasladado al Hospital Cedars-Sinai.

“Incluso con los amplios recursos y la experiencia de nuestro equipo, sigue siendo un milagro que Albert esté vivo, dadas las lesiones que sufrió”, dijo Galinos Barmparas, director médico de trauma en el Departamento de Cirugía Jim and Eleanor Randall del Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles.

Albert Miranda con su padre Carlos Miranda. (Cortesía Carlos Miranda)

El doctor Barmparas señaló que más de 100 trabajadores de la salud ayudaron al muchacho en su recuperación.

“Los pacientes pueden sobrevivir al impacto inicial y a las cirugías iniciales, pero si no cuentan con los especialistas y los recursos, es posible que no logren salir adelante”.

Las lesiones por aplastamiento en la pierna izquierda requirieron una amputación hasta la cadera.

También sufrió una fractura de pelvis, una lesión en la uretra y presentó infecciones graves por las heridas causadas al ser arrastrado por la carretera.

Necesitó más de 20 cirugías y la experiencia de médicos de múltiples especialidades, incluyendo traumatología, ortopedia, cirugía plástica y reconstructiva, urología, pediatría, terapia física y mucho más.

“Nunca pensé que estaría en una situación como esta en toda mi vida. Tras un largo camino recorrido, he conocido aquí a nuevas personas que me han tratado bien; y que hicieron que me sintiera como en casa”, dijo Albert.

Las bicicletas eléctricas y de gasolina capaces de alcanzar velocidades superiores a las 25 millas por hora —como la que conducía Albert en el momento de su accidente— representan un motivo de preocupación en materia de seguridad para el médico Barmparas, quien supervisa la cirugía de trauma en Cedars-Sinai.

“Estos vehículos son peligrosos. Puedo asegurar que veo lesiones provocadas por bicicletas motorizadas, bicicletas y patinetas eléctricos en la sala de traumatología de forma habitual”, afirmó.

Agregó que constantemente llegan pacientes con contusiones craneoencefálicos, fracturas faciales y otros traumatismos que les cambian la vida.

Personal del Cedars-Sinai celebran la salida del hospital de Albert Miranda. (Cortesía Stephanie Faloon)

El accidente de Albert ocurrió a finales de septiembre, por lo que pasó las fiestas decembrinas, así como su cumpleaños número 17 en el hospital.

Sin embargo, durante ese tiempo, ha logrado avances extraordinarios y ha recuperado cierta movilidad con la ayuda de una silla de ruedas y un andador.

“Resulta un poco surrealista el progreso que hemos observado en él. Desde no poder siquiera levantarse de la cama hasta caminar ahora con el andador. Es un chico completamente diferente al que vimos hace seis meses. Es todo un milagro”, dijo la doctora Romina Kim, médica pediatra del hospital de niños del Cedars-Sinai.

Tras pasar más de cinco meses en el hospital, el muchacho fue dado de alta del hospital Cedars-Sinai, y continuará su recuperación en un centro de rehabilitación.

“No sé cuánto tiempo estaré allí, pero espero que sea por un periodo breve para poder volver a casa”, dijo.

El equipo de Cedars-Sinai celebró el alta de Albert agitando pompones y vitoreándolo mientras recorría el pasillo del Cedars-Sinai Guerin Children’s.

“Tiene muchos sueños y aspiraciones.Y con la actitud que posee, realmente puede llegar a ser lo que se proponga. Creo que hará grandes cosas”, dijo la doctora Kim.

En tanto el adolescente agradeció el apoyo recibido en el hospital, que lo ayudó a mantenerse positivo en su recuperación.

“Si ellos desean algo bueno para mí, yo también deseo algo bueno para mí mismo”, dijo.

La minibicicleta de Albert Miranda. (Cortesía Cedars-Sinai)

Aumento drástico

Los accidentes con bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos han aumentado drásticamente en Los Ángeles y en California; de hecho, los incidentes con bicicletas eléctricas se multiplicaron por más de 18 entre 2018 y 2023.

A nivel estatal, los accidentes con bicicletas eléctricas alcanzaron la cifra de 3.429 en 2023, mientras que las lesiones por patinetes eléctricos en Los Ángeles se estiman en 115 por cada millón de trayectos.

Los casos de traumatismos suelen implicar lesiones graves, tales como traumatismos cerebrales, fracturas y fallecimientos.

El año pasado, se creó una campaña en GoFundMe para ayudar a Emiliano, un niño pequeño que resultó herido en un accidente al ser atropellado por un Tesla azul mientras montaba su patineta, aproximadamente a las 4:04 p. m., cerca de Elliot Way y Caliente Road el 29 de marzo en Victorville..

Como consecuencia del impacto, el niño sufrió lesiones graves en la cabeza y fue hallado en el lugar de los hechos sangrando.

“Como su tía, estoy organizando esta recaudación de fondos para apoyar a sus padres durante este momento abrumador. Con innumerables procedimientos médicos por delante, él necesitará equipo esencial, transporte adecuado y mucho más para ayudar en su recuperación”, escribió Miyah Tinsman en la cuenta de GoFundMe.

Doctor Galinos Barmparas. (Cortesía Cedars-Sinai)

Más leyes

El 14 de julio de 2025, el gobernador de California, Gavin Newsom aprobó los proyectos de ley AB 544 y AB 545, centrados en la seguridad de las bicicletas eléctricas.

El proyecto AB 544 exige que las bicicletas eléctricas cuenten con un reflector trasero de color rojo o una luz roja intermitente al circular de noche. El objetivo es aumentar la visibilidad de los ciclistas durante la noche y reducir la probabilidad de colisiones con automóviles.

Cabe señalar que la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) ya exige que todas las bicicletas y bicicletas eléctricas dispongan de reflectores delanteros y traseros; sin embargo, la nueva ley de California estipula que dicho reflector debe ser visible desde una distancia de 500 pies cuando reciba el haz de luz de los faros de un automóvil.

El proyecto de ley AB 545 recibió una pequeña modificación o aclaración técnica en lo referente a las normas que prohíben alterar la velocidad máxima de las bicicletas eléctricas para tipificar también como ilegal el hecho de exceder dicha velocidad máxima mediante el uso de una aplicación.

Las bicicletas eléctricas de Clase 1 y Clase 2 pueden ofrecer correr hasta alcanzar las 20 millas por hora, mientras que las de Clase 3 pueden desplazarse a una velocidad de hasta 28 millas por hora.

Consejos para los padres:

Existe un mayor riesgo de lesiones graves y muerte para los usuarios de bicicletas eléctricas en comparación con los usuarios de bicicletas convencionales.

Los padres deben tener en cuenta que una batería recargable de bicicleta eléctrica presenta un mayor riesgo de incendio y explosión. Permanezca siempre presente mientras se carga la batería de la bicicleta eléctrica. Nunca cargue ninguna batería mientras duerme y utilice únicamente el cargador recomendado.

Las bicicletas eléctricas requieren cuidados adicionales. Asegúrese de que tanto usted como su hijo sepan qué se requiere para mantener la bicicleta eléctrica funcionando correctamente. Esto incluye leer el manual del usuario, informarse sobre las advertencias e instrucciones, y realizar las revisiones de seguridad recomendadas.

Fuente: Healthychildren.org

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