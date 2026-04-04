Thalía desmintió rumores de su regreso a las telenovelas

Los fans que esperaban ver a Thalía protagonizando un nuevo drama televisivo recibieron una mala noticia. En una reciente entrevista que sacudió al mundo del espectáculo, la cantante y actriz mexicana puso fin a los rumores sobre su retorno al género que la consagró como la “Reina de las Telenovelas”.

A pesar de que su nombre suena constantemente para encabezar nuevas producciones en Televisa, Thalía confesó que el ritmo de trabajo detrás de éxitos como “María la del Barrio” o “Marimar” dejó secuelas profundas.

“Lo que me destrozó la mente, emocionalmente hablando, fue la forma en la cual se filmaron esas novelas”, reveló la artista en una entrevista con la revista Hola!, refiriéndose a las extenuantes jornadas de grabación a contrarreloj.

La intérprete de “Amor a la mexicana” recordó que, durante el auge de la trilogía de “Las Marías”, la presión por mantener los altos niveles de audiencia obligaba a la producción a grabar escenas que se editaban y transmitían esa misma noche.

“No había forma de que te diera una migraña, de que te dieras un ataque de pánico… no había forma de nada. Tenías que seguir”, detalló sobre el nivel de exigencia que finalmente la alejó de los sets de grabación.

A 27 años de “Rosalinda” (1999), su último proyecto televisivo, Thalía asegura que su salud mental es su prioridad. Aunque agradece el cariño del público y el éxito que sus historias mantienen en plataformas de streaming, la actriz descartó someterse nuevamente a una rutina que describió como “incapacitante”.

Con esta declaración, la estrella confirma que su enfoque seguirá centrado en su carrera musical y empresarial, dejando el capítulo de las telenovelas como un legado inolvidable, pero definitivamente cerrado.

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