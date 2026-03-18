Thalía volvió a su infancia: La cantante visitó la casa donde creció en México

En un viaje que ella misma describió como “sanador y especial”, la cantante y empresaria Thalía regresó al barrio de Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, para reencontrarse con las paredes que resguardaron sus primeros sueños.

Acompañada por su entrañable amiga Yolanda Andrade, la intérprete de “Amor a la mexicana” volvió a pisar la famosa “Casa de los Perros”, la propiedad donde transcurrió su niñez.

Este emotivo recorrido forma parte de un capítulo de su nuevo reality show, The CEO Club, en el que comparte créditos con figuras de la talla de Serena Williams y Dee Ocleppo Hilfiger.

Aunque las grabaciones se realizaron bajo total hermetismo en noviembre de 2024, Thalía decidió compartir ahora los detalles de esta travesía que la llevó de vuelta a su esencia.

“Este viaje no solo fue un reencuentro con mi historia, sino una reafirmación de que todo lo que alguna vez soñé dentro de esas paredes se hizo realidad”, expresó la artista a través de sus redes sociales.

Durante la visita, Thalía descubrió que su antiguo hogar ahora forma parte de un convento vecino. Gracias a la audacia de Yolanda Andrade, quien se atrevió a tocar a la puerta de las religiosas, ambas pudieron acceder al inmueble para recordar rincones específicos, como el lugar donde solían colocar el árbol de Navidad o donde se preparaban las cenas familiares.

La jornada también incluyó una parada en la emblemática Parroquia de la Sagrada Familia, frente al Kiosco Morisco, un sitio que dejó a la cantante maravillada por su arquitectura. Con este tributo a su pasado y a la memoria de su madre, Thalía recordó a sus seguidores que “un corazón que sueña en grande y trabaja con disciplina es imparable”.

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