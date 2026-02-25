Thalía será reconocida con el Icon Award en Billboard Women in Music 2026

La industria musical internacional se prepara para celebrar una de sus noches más iportantes con la próxima edición de los Billboard Women in Music 2026. En esta ocasión, la noticia que ha paralizado al mundo del espectáculo es el anuncio de que la cantante y actriz mexicana Thalía será distinguida con el Icon Award, un reconocimiento reservado para artistas cuya trayectoria ha trascendido fronteras y generaciones.

Con más de tres décadas de carrera, Thalía no solo es celebrada por sus millones de discos vendidos, sino por su capacidad inigualable para reinventarse.

Desde sus inicios en los años 90 hasta su dominio actual en plataformas digitales, la intérprete de “Amor a la mexicana” ha construido una marca global que abarca la música, la moda y la dirección empresarial, convirtiéndose en un referente ineludible para las mujeres en el entretenimiento.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 29 de abril en el Hollywood Palladium de Los Ángeles. Bajo la conducción de la Keke Palmer, el evento busca visibilizar el liderazgo femenino en áreas que van desde la producción hasta la dirección creativa.

Thalía compartirá la jornada con otras figuras destacadas que también serán homenajeadas, como la compositora estadounidense Kehlani (Impact Award), la cantante canadiense Tate McRae (Hitmaker Award) y la cantautora sueca Zara Larsson (Breakthrough Award). Este grupo de mujeres representa la diversidad de sonidos y discursos que hoy definen la industria, desde el jazz contemporáneo hasta el R&B alternativo.

El Icon Award confirma que el impacto musical de Thalía no es temporal, sino estructural. Según Billboard, su distinción responde a su papel crucial en la expansión del pop latino a nivel internacional y su influencia cultural permanente.

El año pasado, Laura Pausini recibió el Billboard Icon Award.

