Aguas, Cruz Azul, el LAFC goleó 6-0 a Orlando City y el martes se enfrentan en Concacaf

El franco gabonés Denis Bouanga y el surcoreano Son Heung-Min, se combinaron para que el LAFC despedazara a Orlando City 6-0 para mantenerlos de líderes del Oeste de la Major League Soccer (MLS), en donde Bouanga se despachó con dos goles en tres minutos como parte de un hat trick.

Una victoria que demuestra que el cuadro de los Black & Gold anda como navaja de rasurar de cara al duelo de ida de la Concachampions contra el Cruz Azul, que, al darle prioridad a este juego, perdió en la Liga MX en casa con el Puebla 1-2.

Pero no solo los tres goles de Bouanga fueron la nota destacada de este duelo, sino que el surcoreano Son Heung-Min tuvo que ver en los goles de su compañero, demostrando que ambos delanteros pasan por su mejor momento y que serán rivales de mucho cuidado para el equipo cementero.

El marcador demuestra claramente la superioridad de los angelinos, que completaron la goleada con las anotaciones de David Brekalo, defensa esloveno de los visitantes, en un autogol a los 7 minutos de acción; luego vinieron las anotaciones de Denis Bouanga, dejando los dos últimos tantos para Sergi Palencia y Tyler Boyd para darle forma a este escandaloso marcador.

Con un marcador de esta índole se pensaba que el LAFC podría poner su nombre en la historia de las mayores goleadas de la MLS, pero después de colocarse con el 6-0 decidieron bajar el ritmo y permitir que Orlando City respirara más tranquilo.

Son Heung-Min ➡️ Denis Bouanga!



The Bromance is back. 😎 pic.twitter.com/KUALVC4TOk — Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026

Además, el surcoreano Son Heung-Min logró igualar una marca de Lionel Messi con cuatro asistencias, tres a Denis Bouanga y una a Sergi Palencia, dando muestras de lo que le puede esperar a Cruz Azul el martes en el BMO Stadium.

Ahora no tuvo rival; el cuadro de la Florida no supo cómo responder a cada golpe que propinó la escuadra angelina, que poco a poco fue construyendo un marcador impresionante, que solo reafirmó el momento que atraviesan y que los tiene dominando a la Liga en busca de romper con el dominio de las Garzas de Inter Miami.

Sonny to Bouanga…stop us if you've heard this one before. 😀



4-0 @LAFC in under 30 miuntes. 😳 pic.twitter.com/se9b5hazId — Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026

Mientras Denis Bouanga llegó a cuatro goles y se metió de lleno a la lucha por los mejores anotadores de la Liga, solo a tres de distancia del líder Sam Surridge, con siete goles del Nashville, y que tiene candente la lucha por los honores del mejor romperredes de la competencia.

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