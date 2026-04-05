Canadá “intercambia” su camiseta a aficionados de Italia de cara al Mundial 2026

La reciente ausencia de Italia en el Mundial 2026 generó una ola de frustración entre sus seguidores, incluso fuera de Europa. En ciudades con fuerte presencia italiana, como Toronto, el impacto emocional se trasladó a las calles. En ese contexto, Canada Soccer impulsó una iniciativa dirigida directamente a ese público golpeado por la eliminación.

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La propuesta, difundida en redes sociales, invitaba a los aficionados italianos a no quedarse fuera de la próxima Copa del Mundo. Bajo el mensaje “No esperes cuatro años más”, la federación canadiense convocó a los hinchas a intercambiar sus camisetas azules por una de la selección local.

Dear Italian soccer fans,

Don’t wait four more years. Swap your jersey for Canada. Find us outside @cafedipTO tomorrow, April 4 2026, between 10 am to 2 pm pic.twitter.com/ZBDElZLWd9 — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) April 3, 2026

El evento se llevó a cabo en una cafetería del barrio Little Italy, donde cientos de personas hicieron fila con la intención de participar en la dinámica. La convocatoria tuvo una respuesta inmediata, reflejando tanto la decepción por la eliminación de la ‘Azzurra’ como el interés generado por la campaña.

Sin embargo, la actividad tomó un giro inesperado.

Hundreds of people lined up for the Italy-for-Canada jersey swap at Cafe Diplomatico in Toronto!



Canada Soccer didn’t actually collect the jerseys, they just handed out their 2026 kits and posters to fans 🍁@CanadaSoccerEN | @CANMNT_Official pic.twitter.com/Yo6crN2WS9 — TSN (@TSN_Sports) April 4, 2026

Una campaña simbólica en medio de la decepción italiana

Al llegar al lugar, los asistentes descubrieron que no era necesario entregar sus camisetas. Canada Soccer optó por permitirles conservarlas y, en cambio, les obsequió uniformes oficiales y pósters del equipo canadiense. La acción, lejos de retirar símbolos de identidad, buscó sumar nuevos seguidores sin obligarlos a desprenderse de su selección de origen.

El mensaje en inglés que acompañó la jornada reflejó la magnitud de la convocatoria: “Cientos de personas hicieron fila para el intercambio de camisetas Italia por Canadá en el Cafe Diplomatico en Toronto”. La misma comunicación aclaró que no se recolectaron prendas, sino que se distribuyeron nuevos artículos promocionales de cara a 2026.

La iniciativa se desarrolló pocos días después de que Italia quedara fuera del Mundial tras perder en la repesca frente a Bosnia-Herzegovina en una tanda de penales (4-1), resultado que profundizó la crisis deportiva en el país europeo y dejó a sus aficionados sin representación por tercera edición consecutiva.

Además del componente emocional, la campaña incluyó una referencia indirecta al mediocampista Bryan Cristante, quien en su momento tuvo la opción de representar a Canadá, pero eligió jugar para Italia.

Canadá, que será uno de los anfitriones del torneo junto a México y Estados Unidos, apunta a fortalecer su base de seguidores antes del inicio de la competencia.

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