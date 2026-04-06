Defensa de Genaro García Luna solicita audiencia para impugnar condena por narcotráfico

El abogado César de Castro, representante legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, presentó una solicitud ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos para llevar a cabo una audiencia oral, en la que planea exponer los argumentos de la apelación destinada a revertir la condena por narcotráfico que pesa sobre su cliente.

Castro envió un oficio en el que planteó 11 fechas disponibles entre mayo y agosto para llevar a cabo la sesión. En dicha audiencia, ambas partes presentarían sus posturas ante un panel integrado por tres magistrados, quienes podrán escuchar los argumentos y formular cuestionamientos sobre el proceso.

La apelación fue ingresada el 19 de diciembre y tiene como objetivo invalidar el juicio realizado en 2024, en el que el exfuncionario fue declarado culpable de colaborar con el narcotráfico y sentenciado a 38 años de prisión.

Defensa de García Luna argumenta irregularidades en el proceso

Dentro del recurso legal, la defensa estructuró cinco ejes principales en los que señala presuntas irregularidades en el proceso. Entre los puntos expuestos se encuentran la supuesta ocultación de evidencia favorable, la presentación de testimonios falsos por parte de testigos y la inclusión de información indebida sobre su patrimonio.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió a la apelación el 21 de marzo, al sostener que los argumentos presentados por la defensa son extemporáneos y no cuentan con sustento suficiente para invalidar el juicio.

De acuerdo con el fiscal especial Adam Amir, las pruebas presentadas durante el proceso acreditaron más allá de toda duda razonable que García Luna recibió sobornos millonarios de una organización de narcotráfico.

Si la apelación es rechazada, el exsecretario continuará cumpliendo su condena en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence.

En caso contrario, el tribunal podría ordenar la repetición parcial o total del juicio. De forma paralela, el exfuncionario enfrenta solicitudes de extradición por parte del gobierno de México, relacionadas con presuntos actos de corrupción durante su gestión pública.

El avance de estos procesos dependerá del resultado de la apelación en Estados Unidos.

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