OCFC, un camino hacia un futuro mejor

Los niños que llegan al Orangewood Children and Family Center (OCFC) suelen enfrentar grandes dificultades, ya que con frecuencia han sido separados de sus hogares y de sus padres debido a denuncias de maltrato, negligencia o explotación. Para muchos de ellos, este centro se convierte en un refugio donde encuentran estabilidad, apoyo y el cuidado necesario para salir adelante y reconstruir sus vidas.

El centro de acogida de emergencia, abierto las 24 horas y gestionado por la Agencia de Servicios Sociales del condado de Orange, es líder a nivel nacional en la evaluación, intervención, atención, acogida y colocación de los niños más vulnerables del condado, realizadas con compasión y de forma integral.

En la actualidad, hay miles de niños en el condado de Orange que no pueden vivir con seguridad con sus padres biológicos debido a presuntos casos de maltrato o negligencia, según información del centro, y como otros niños, suelen necesitar estar con una familia segura, estable y cariñosa; a veces de forma temporal y otras, de forma permanente.

“Nos ocupamos de niños de entre 2 días de nacidos y 17 años de edad, y solemos seguir con algunos hasta que cumplen los 18 años”, explicó Brian Estrada, trabajador del centro. “Siempre intentamos buscar primero a otros familiares que puedan hacerse cargo de ellos, para no cambiar la rutina de los niños, pero si vemos que no tienen a nadie más, los traemos aquí”.

El centro, situado en un complejo de 10 acres en el condado de Orange, cuenta con un centro de visitas familiares, el Equipo de Servicios contra el Maltrato Infantil (CAST), instalaciones médicas, una escuela y una unidad de evaluación de salud mental. Por fuera se ve como una oficina normal, pero al entrar, es toda una vivienda con varios servicios al alcance de todos.

Cada año el centro atiende a cientos que son víctimas de maltrato, negligencia o abandono, ofreciéndoles un camino hacia un futuro mejor

“Nuestros niños han estado viviendo en modo de supervivencia, en situaciones de maltrato, abandono y trauma, así que no queremos que (el centro) parezca una institución, sino que sea un lugar donde los niños se sientan seguros y a gusto”, dijo Estrada mientras recorría el centro. “Podemos ayudarles a retomar su desarrollo.”

Agregó que los niños no solo disponen de su propio alojamiento, sino que también cuentan con varias zonas de ocio, desde salas de juegos hasta espacios al aire libre, así como con múltiples parques infantiles y actividades a lo largo de todo el mes. Además, se intenta recrear un hogar normal con cocinas, lavadoras y secadoras, así como otras comodidades en sus cabañas. También ofrecen una cafetería, una biblioteca con miles de libros, apoyo para postular a colegios y mucho más.

De acuerdo a información del centro, en el recinto, los niños asisten a la escuela, reciben servicios y, con el tiempo, son acogidos por familiares o en hogares de acogida.

Asimismo, cada mes llegan cerca de 100 niños que pasan a vivir en entornos seguros y estables, ya sea en un nuevo hogar definitivo, mediante la reunificación familiar o en hogares de acogida temporales.

“Muchos de los niños realmente ven este lugar como un hogar propio; todos tienen sus cuartos, como si fuera una vivienda normal”, dijo María Ostio, quien trabaja con niñas adolescentes en el centro. “Hemos tenido casos de niños que, mucho tiempo después de haber sido acogidos en sus hogares definitivos, vuelven para agradecernos; se siente bonito”.

Ahora que viene el tiempo de las graduaciones, el equipo del centro empieza a recibir las invitaciones de los niños a quienes ayudaron. Para muchos trabajadores, es un recordatorio de lo importante que es su trabajo.

“El trabajo no es fácil, porque a veces te toca escuchar historias muy tristes, pero es reconfortante saber que, al final, todos hemos podido marcar la diferencia en la vida de un niño”, dijo Ostio.

Para más información

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