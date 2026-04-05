Conductor ebrio embiste a una multitud durante desfile cultural en Louisiana: más de una docena de heridos

Más de una docena de personas resultaron heridas luego de que un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol irrumpiera en un desfile que celebraba el Año Nuevo Lao el sábado en la localidad de New Iberia, en el sur de Louisiana.

El servicio de emergencias Acadian Ambulance informó que 11 pacientes fueron trasladados en ambulancias y otros dos en helicópteros medicalizados. Según las autoridades, algunas de las víctimas presentan lesiones de consideración.

El conductor enfrentará múltiples cargos

El sospechoso fue identificado como Todd Landry, de 57 años y residente de Jeanerette. Tras su arresto, fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, 18 cargos de lesiones por negligencia, conducción imprudente y posesión de un recipiente abierto de bebida alcohólica.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Policía Estatal de Louisiana, el hombre mostraba signos evidentes de intoxicación y registró una concentración de alcohol en sangre de 0,137%, cifra que supera ampliamente el límite legal estatal de 0,08%.

Escenas de caos y rescate

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del impacto: varias personas permanecían tendidas en el suelo mientras equipos de emergencia trabajaban para liberar a una víctima que quedó atrapada debajo de un vehículo en una zanja.

En total, diez ambulancias y dos helicópteros acudieron al lugar para atender la emergencia, en una rápida movilización de los servicios de rescate.

La oficina del sheriff de la parroquia de Iberia indicó que, según los primeros hallazgos, el atropello no parece haber sido un acto intencional. No obstante, las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del incidente.

New Iberia es una pequeña comunidad cajún ubicada a unos 30 minutos de Lafayette.

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