Retiro masivo de gotas oftálmicas en EE.UU.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro voluntario de más de 3 millones de frascos de gotas para los ojos debido a una falta de garantía de esterilidad. La retirada incluye productos vendidos en cadenas como CVS, HEB, Kroger, Meijer y Walgreens.

Los frascos afectados fueron fabricados por KC Pharmaceuticals Inc. y se comercializaron bajo varias marcas.

La FDA clasificó esta retirada como de Clase II, indicando que el uso de estos productos podría provocar consecuencias adversas temporales en la salud.

Lista de frascos afectados

La retirada involucra 3,111,072 frascos de diferentes fórmulas, incluyendo:

182,424 frascos de gotas oftálmicas estériles AC (clorhidrato de tetrahidrozolina al 0.05%, sulfato de zinc al 0.25%), frascos de 0.5 onzas (15 mililitros).

(clorhidrato de tetrahidrozolina al 0.05%, sulfato de zinc al 0.25%), frascos de 0.5 onzas (15 mililitros). 303,216 frascos de gotas oftálmicas Advanced Relief (dextrano 70 0.1%, polietilenglicol 400 1% y clorhidrato de tetrahidrozolina 0.05%), frascos de 15 mililitros (0.5 onzas), estériles.

(dextrano 70 0.1%, polietilenglicol 400 1% y clorhidrato de tetrahidrozolina 0.05%), frascos de 15 mililitros (0.5 onzas), estériles. 1,023,096 frascos de gotas oftálmicas para el alivio del ojo seco (glicerina 0.2%, hipromelosa 0.2% y polietilenglicol 400 1%), frascos de 0.5 onzas (15 mililitros).

(glicerina 0.2%, hipromelosa 0.2% y polietilenglicol 400 1%), frascos de 0.5 onzas (15 mililitros). 245,184 frascos de gotas oftálmicas ultralubricantes (polietileno 400 0.4%, propilenglicol 0.3%), estériles, frascos de 15 mililitros (0.5 onzas).

(polietileno 400 0.4%, propilenglicol 0.3%), estériles, frascos de 15 mililitros (0.5 onzas). 378,144 frascos de gotas oftálmicas estériles de fórmula original (clorhidrato de tetrahidrozolina al 0.05%), frascos de 15 mililitros (0.5 onzas).

(clorhidrato de tetrahidrozolina al 0.05%), frascos de 15 mililitros (0.5 onzas). 315,144 frascos de gotas oftálmicas estériles lubricantes para el enrojecimiento (glicerina al 0.25% y clorhidrato de nafazolina al 0.012%), frascos de 15 mililitros (0.5 onzas).

(glicerina al 0.25% y clorhidrato de nafazolina al 0.012%), frascos de 15 mililitros (0.5 onzas). 74,016 frascos de gotas oftálmicas estériles calmantes para las lágrimas (polietilenglicol 400 0.4% y propilenglicol 0.3%), frascos de 15 mililitros (0.5 onzas).

(polietilenglicol 400 0.4% y propilenglicol 0.3%), frascos de 15 mililitros (0.5 onzas). 589,848 frascos de gotas oftálmicas lubricantes estériles Lágrimas Artificiales (alcohol polivinílico 0.5%, povidona 0.6%), frascos de 0.5 onzas (15 mililitros).

Reacciones de las cadenas de distribución

CVS confirmó a ABC News su colaboración en este proceso, afirmando que el producto ha sido retirado de sus estanterías y que se han implementado medidas para evitar su venta accidental.

Asimismo, los consumidores están invitados a regresar cualquier frasco adquirido para recibir un reembolso.

La cadena CVS también facilitó avisos públicos respecto a la retirada, mientras que la empresa KC Pharmaceuticals Inc. no ha emitido hasta ahora declaraciones adicionales, indicó la ABC.

Alternativas para los consumidores

Existen varias alternativas seguras a las gotas oftálmicas tradicionales, pero siempre deben valorarse con un oftalmólogo, porque la sustitución de ciertos colirios (por ejemplo, para glaucoma) sin supervisión puede poner en riesgo la visión.

Para ojo seco y lubricación

Lágrimas artificiales sin conservantes : Son la opción más segura para uso frecuente porque reducen la irritación y el daño en la superficie ocular, especialmente en personas con ojos sensibles o que necesitan más de 4–6 aplicaciones diarias.

: Son la opción más segura para uso frecuente porque reducen la irritación y el daño en la superficie ocular, especialmente en personas con ojos sensibles o que necesitan más de 4–6 aplicaciones diarias. Monodosis y soluciones lubricantes : Los envases de un solo uso no llevan conservantes y son preferibles para uso prolongado o post‑cirugía.

: Los envases de un solo uso no llevan conservantes y son preferibles para uso prolongado o post‑cirugía. Suero fisiológico estéril para ojos: En casos leves, puede usarse para aliviar la irritación y la sequedad, aunque no sustituye bien a las lágrimas artificiales formuladas específicamente.

Para presión intraocular (glaucoma)

Láser trabeculoplastia selectiva (SLT) : Mejora el drenaje del humor acuoso y puede reducir o retrasar la necesidad de gotas; se realiza en consulta y es ambulatoria.

: Mejora el drenaje del humor acuoso y puede reducir o retrasar la necesidad de gotas; se realiza en consulta y es ambulatoria. Cirugías mínimamente invasivas del glaucoma (MIGS) : Pequeños dispositivos o técnicas que mejoran el drenaje natural con buen perfil de seguridad, muchas veces combinadas con cirugía de catarata.

: Pequeños dispositivos o técnicas que mejoran el drenaje natural con buen perfil de seguridad, muchas veces combinadas con cirugía de catarata. Gotas sin conservantes específicas para glaucoma: Formulaciones como timolol, dorzolamida‑timolol o prostaglandinas sin conservantes se usan en pacientes con intolerancia a los aditivos.

Medidas generales y “alternativas” seguras

Higiene visual y ambiental : Reducir el tiempo de pantallas, usar humidificador, evitar el humo y usar gafas antirreflejo ayuda a disminuir la necesidad de gotas.

: Reducir el tiempo de pantallas, usar humidificador, evitar el humo y usar gafas antirreflejo ayuda a disminuir la necesidad de gotas. Estilo de vida: Control de presión arterial, ejercicio moderado y dieta rica en vegetales de hoja verde pueden apoyar la salud ocular, pero no sustituyen el tratamiento médico ni las gotas prescritas.

Qué evitar y cuándo ir al médico

No usar “remedios caseros” (jugos de hierbas, miel, etc.) como gotas, porque pueden infectar o dañar la córnea.

Acudir a un oftalmólogo si: la molestia persiste más de unos días, hay dolor, visión borrosa, enrojecimiento intenso o sensibilidad a la luz, incluso si ya usa gotas.

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