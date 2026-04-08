Encuentran a 2 de los 3 mineros atrapados tras un colapso en Sinaloa desde hace dos semanas

Uno de los tres trabajadores que quedaron atrapados tras un derrumbe en la mina Santa Fe, en el estado de Sinaloa, desde el pasado 25 de marzo, fue localizado con vida este martes, informaron fuentes de seguridad.

A través de un comunicado, se informó que las brigadas de rescate localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera, de 42 años, y de inmediato se activaron los protocolos para el rescate seguro del trabajador.

Previamente, el Gobierno mexicano había señalado que personal de rescate seguía con los trabajos de extracción de agua para poder acceder a la zona cero del lugar y avanzar en el rescate de los mineros.

Lamentable noticia

Cuando las noticias parecían esperanzadoras para los equipos de búsqueda y rescate, se dio a conocer el hallazgo de otro trabajador atrapado que, por desgracia, ya había fallecido.

#Sinaloa

Un tercer trabajador fue hallado sin vida en la mina Santa Fe, Sinaloa, confirma @CNPC_MX.

Las labores de rescate continúan para localizar a los mineros atrapados. #Sinaloa #MinaSantaFe #Rescate #CNPC pic.twitter.com/Y6TRWVwyeA — Juan Antonio Pérez (@notacentralmx) April 8, 2026

Tras este descubrimiento, se realizaron los procedimientos técnicos para la recuperación y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para su traslado a la unidad forense, donde se harán las pruebas correspondientes para su identificación.

Las autoridades mantienen comunicación directa con los familiares para informarles sobre los trabajos. En tanto, continúan las labores ininterrumpidas en el sitio para localizar al último minero atrapado.

En el operativo de rescate participan agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Comisión Federal de Electricidad, junto con autoridades de Sinaloa y personal de la empresa Industrial Minera del estado.

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