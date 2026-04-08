Evitan tragedia en iglesia de Houston: guardia neutraliza a hombre fuertemente armado

Un hombre armado con un revólver cargado y más de 100 municiones fue detenido dentro de una iglesia en Houston antes de que pudiera abrir fuego. La intervención de un guardia de seguridad evitó lo que pudo convertirse en una tragedia.

El sospechoso, Emmanuel Ahsono Mbwavi, de 23 años, fue arrestado tras ser reducido por un guardia de seguridad dentro de la iglesia Eden Church, que celebra sus servicios en el Post Entertainment Center, en Houston, Texas, reseñó Fox News.

Según la policía, el hombre portaba un arma de fuego cargada y una gran cantidad de municiones.

Sospechas previas alertaron a la iglesia

Las autoridades indicaron que Mbwavi ya había sido identificado por el equipo de seguridad, ya que semanas antes había sido expulsado del lugar tras intentar distribuir folletos considerados “preocupantes”.

Por esta razón, el personal del templo se mantenía atento a su presencia durante los servicios religiosos.

De acuerdo con documentos judiciales, un guardia observó al sospechoso siguiendo a un pastor hacia el baño y comportándose de manera inusual.

Más tarde, otro pastor lo confrontó, momento en el que el guardia notó que Mbwavi sujetaba la empuñadura de un arma en su bolsillo.

Al percatarse de que el sospechoso intentaba sacar el arma, el guardia lo derribó de inmediato.

Temor de un ataque mayor

Durante el forcejeo, el acusado tenía su teléfono en la mano y aparentemente realizaba una cuenta regresiva, lo que hizo temer a los presentes la posible detonación de un explosivo.

Además, habría gritado amenazas de muerte contra un pastor, a quien calificó de “falso profeta”.

Las autoridades señalaron que el teléfono contenía notas con referencias a un posible ataque.

Mbwavi portaba un revólver calibre .22 con seis balas en el tambor, además de más de 100 municiones adicionales en su mochila.

Fue acusado de dos cargos de asalto agravado con arma mortal.

El caso sigue bajo investigación mientras las autoridades evalúan el alcance de las intenciones del sospechoso.

Sigue leyendo:

–Brutal crimen en Texas: asfixió a su exnovia tras ruptura y ocultó el cadáver dentro de una mesa

–Mujer en Texas atacó brutalmente a su pareja con un martillo y lo dejó morir en una Iglesia

–Delincuente reincidente acusado de asesinar a una anciana durante invasión a su vivienda en Houston