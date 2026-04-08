Gabriel Castillo, “El Pinocho”, se declara culpable por lavado de dinero del narco en EE.UU.

Gabriel Arturo Castillo, alias “El Pinocho”, mexicano de 52 años y originario de Monterrey, Nuevo León, se declaró culpable en Estados Unidos por su participación en una conspiración internacional de lavado de dinero vinculada al narcotráfico, informaron autoridades del Departamento de Justicia.

De acuerdo con documentos judiciales, Castillo formó parte durante al menos dos años de una red que movió millones de dólares provenientes de la venta de drogas en territorio estadounidense hacia México, utilizando un esquema sofisticado conocido como “cambio de pesos en el mercado negro”.

Este mecanismo permitió a las organizaciones criminales evitar el traslado físico de dinero a través de la frontera. Según el Departamento de Justicia, los fondos ilícitos eran recolectados en diversas ciudades estadounidenses y posteriormente enviados a Laredo, Texas, donde se integraban al sistema financiero o se utilizaban para adquirir mercancías que luego eran trasladadas a México.

El esquema operaba mediante empresarios mexicanos que compraban productos en Estados Unidos, incluyendo artículos de perfumería, con dólares provenientes del narcotráfico. Posteriormente, estas mercancías eran exportadas a México, donde se vendían, y los pagos se realizaban en pesos directamente a las organizaciones criminales, ocultando así el origen ilícito del dinero.

Autoridades estadounidenses destacaron la complejidad de esta red. El fiscal general adjunto de la División Penal, A. Tysen Duva, señaló que Castillo “acordó blanquear millones de dólares mediante un intrincado sistema basado en el comercio”, subrayando que este tipo de operaciones fortalece el narcotráfico y sus efectos devastadores.

En la misma línea, el fiscal federal interino para el Distrito Sur de Texas, John G.E. Marck, afirmó que la declaración de culpabilidad representa un avance en los esfuerzos por desmantelar las estructuras financieras que sostienen a los cárteles de la droga.

Por su parte, la Administración para el Control de Drogas (DEA) indicó que Castillo desempeñó un papel clave en la ocultación de ganancias ilícitas durante años, hasta que una investigación iniciada en Laredo permitió identificar la red criminal. La agencia destacó que estos esquemas son fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones de narcotráfico.

El caso también involucró a la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), que explicó que el “cambio de pesos en el mercado negro” es un método utilizado desde hace décadas y puede alcanzar altos niveles de sofisticación. Esta técnica permite transformar ganancias ilícitas en activos aparentemente legales mediante operaciones comerciales (IRS-CI).

La detención de Castillo fue posible gracias a la colaboración entre autoridades estadounidenses y mexicanas, concretando su extradición en agosto de 2025, según información oficial del Departamento de Justicia.

Castillo se declaró culpable del delito de conspiración para cometer lavado de dinero y enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión. Su sentencia está programada para el próximo 7 de julio, cuando un juez federal determinará la condena conforme a las directrices legales vigentes.

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