La música latina se prepara para una de sus noches más significativas. Telemundo y Billboard confirmaron que las puertorriqueñas Ivy Queen y Young Miko serán homenajeadas en la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026.

El evento, que busca reconocer a las artistas que han trabajado de manera proactiva para generar cambios positivos, inclusión y paridad de género, se transmitirá el próximo 23 de abril.

Ivy Queen, una pionera indiscutible del género urbano, recibirá el premio Pionera, un reconocimiento que reafirma su estatus como la “Reina del Reggaetón”. Tras décadas de carrera rompiendo barreras en un entorno históricamente dominado por hombres, Ivy continúa siendo un referente de autenticidad y resistencia.

Por su parte, Young Miko será reconocida con el premio Artista Imparable. Con un ascenso meteórico que la ha llevado a colaborar con los nombres más grandes de la industria y a conquistar listas globales, Miko simboliza la libertad creativa y la vanguardia.

La ceremonia del 23 de abril no solo destacará a estas dos artistas boricuas. Ellas se unirán a otros anuncios recientes, como los reconocimientos a Becky G (Premio Impacto Global), Joy Huerta (Espíritu de Cambio) y Julieta Venegas (Excelencia Artística).

Con este grupo de homenajeadas, Billboard Mujeres Latinas en la Música se consolida como el escenario principal para celebrar la diversidad, el talento y la fuerza de la mujer latina en el mundo entero.

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