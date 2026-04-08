Julián Quiñones lidera el goleo en Arabia Saudita y deja atrás a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026

El nombre de Julián Quiñones se roba los reflectores en el futbol de Arabia Saudita. El delantero mexicano atraviesa un momento espectacular con el Al-Qadisiyah, donde no solo es figura, sino también el actual líder de goleo, superando incluso a Cristiano Ronaldo en una de las ligas con mayor crecimiento internacional.

Julián Quiñones es líder de goleo en Arabia Saudita

El atacante mexicano firmó una actuación brillante el pasado fin de semana en el duelo ante el Al-Ettifaq, donde marcó un doblete que lo catapultó a la cima de la tabla de goleadores.

A pesar de la derrota de su equipo por 3-2, el desempeño individual de Julián Quiñones fue determinante, mostrando contundencia, movilidad y un olfato goleador que lo mantiene como el delantero más efectivo del campeonato.

Con estas dos anotaciones, el mexicano alcanzó los 26 goles en la temporada 2025-2026, colocándose como el máximo artillero del torneo, empatado con Ivan Toney y con una ventaja de tres tantos sobre Cristiano Ronaldo, quien suma 23 goles con el Al-Nassr.

Julian Quiñones anotó doblete hoy 🇲🇽⚽️⚽️



Con esto supera a Cristiano Ronaldo en la lucha por el título de goleo, por el momento está empatado en 26 goles con el inglés Ivan Toney



El Mejor Delantero Mexicano de la Actualidad, pero por mucho. https://t.co/0VgCzGzKtk pic.twitter.com/fLx1kn322J — 🇾🇪 ATSFC (@JMBarb09) April 5, 2026

Doblete clave que marca diferencia en la temporada

El primer tanto de Julián Quiñones llegó al minuto 33, tras aprovechar un rebote dentro del área, demostrando su instinto goleador. Más tarde, en la recta final del encuentro, selló su doblete con una definición precisa de derecha ante la salida del portero.

Este rendimiento confirma que el exjugador del América atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, consolidándose como referente ofensivo en el futbol saudí y pieza fundamental para su equipo.

Julián Quiñones apunta al Mundial 2026

El gran nivel de Julián Quiñones no solo impacta en Medio Oriente, sino que también genera expectativa en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Su capacidad goleadora lo posiciona como el delantero mexicano más en forma en el extranjero, superando a otros atacantes que militan en Europa. Este presente podría ser clave para asegurar su lugar en la lista final de convocados de Javier Aguirre.

Batalla por el liderato de goleo entra en su fase decisiva

La pelea por la Bota de Oro en Arabia Saudita se intensifica en la recta final de la temporada. Figuras internacionales como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo se mantienen al acecho, pero es Julián Quiñones quien lidera con autoridad.

Con su racha goleadora y protagonismo en el Al-Qadisiyah, el delantero mexicano se perfila como uno de los hombres a seguir de cara al futuro inmediato del futbol mexicano.

Sigue leyendo:

– Julián Quiñones sigue llamando la atención en Arabia Saudí, esta vez marcó un doblete con el Al Qadisiya

– Julián Quiñones le mete presión a Javier Aguirre

– Javier Aguirre desmintió conflictos con Julián Quiñones