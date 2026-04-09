Sundance Film Festival: CDMX revela la programación oficial de su tercera edición

¡La espera terminó! El Instituto Sundance y la empresa de exhibición cinematográfica Cinépolis han dado a conocer los títulos que conformarán la programación de la tercera edición del “Festival de Cine de Sundance: CDMX 2026“.

De acuerdo con el anuncio, este año la selección incluye 15 largometrajes (ocho documentales y siete de ficción) y un programa de seis cortometrajes, que ofrecen una mirada diversa y contemporánea al cine independiente global.

A través de producciones de países como Canadá, Estados Unidos, Chile, Colombia y México, el programa explora temas orientados a la identidad, la comunidad, el medio ambiente, la tecnología y la memoria, reflejando la riqueza de perspectivas y narrativas que definen el Festival.

“Nos entusiasma traer nuevamente el Festival de Cine de Sundance: CDMX 2026 al público por tercera edición. El programa de este año presenta una selección de propuestas que abarcan emocionantes películas de ficción y documentales, con diversos enfoques narrativos sobre temas actuales y atemporales”, declaró Eugene Hernández, director del Festival de Cine de Sundance y Programación Pública. “Esperamos con ansias compartir estas historias y dialogar con el público y los artistas durante cuatro días de cine independiente y eventos en diversas salas de Cinépolis”.

En este sentido, la Directora de Programación del Festival de Cine de Sundance, Kim Yutani, confirmó que “las películas se estrenaron en el Festival de Cine de Sundance 2026 con gran éxito y nuestro equipo se complace en llevarlas a la Ciudad de México, donde hemos disfrutado conectando con una vibrante comunidad cinéfila durante los últimos dos años”.

“Undertone”. Crédito: Festival de Cine de Sundance: CDMX | Cortesía

Por su parte, el director ejecutivo de Cinépolis, Alejandro Ramírez, celebró la oportunidad de formar parte de la iniciativa que celebra el cine independiente contemporáneo: “Para nosotros, es sumamente valioso acercar estas historias al público mexicano y seguir fomentando espacios donde nuevas voces, perspectivas diversas y narrativas significativas puedan conectar con un público cada vez más amplio“, añadió.

Las entradas para el Festival de Cine de Sundance: CDMX 2026 estarán disponibles a partir del 10 de abril a través del sitio web oficial de Cinépolis y su aplicación, así como en las taquillas de los cinco cines participantes: Cinépolis Diana, Cinépolis Plaza Carso, Cinépolis VIP Miyana, Cinépolis Mítikah y Cinépolis Oasis Coyoacán, para sus respectivas proyecciones.

Checa la lista completa de las producciones que participarán en el Festival de Cine de Sundance: CDMX 2026 aquí:

Largometrajes

Documentales

“American Pachuco: The Legend of Luis” es uno de los títulos que conforman la programación del Festival de Cine de Sundance: CDMX. Crédito: Festival de Cine de Sundance: CDMX | Cortesía

The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist / Estados Unidos (Directores: Daniel Roher, Charlie Tyrell)

/ Estados Unidos (Directores: Daniel Roher, Charlie Tyrell) American Pachuco: The Legend of Luis Valdez / Estados Unidos (Director y Guionista: David Alvarado)

/ Estados Unidos (Director y Guionista: David Alvarado) The Best Summer / Estados Unidos, Australia, Indonesia, Tailandia (Director: Tamra Davis)

/ Estados Unidos, Australia, Indonesia, Tailandia (Director: Tamra Davis) Everybody to Kenmure Street / Reino Unido (Director: Felipe Bustos Sierra)

/ Reino Unido (Director: Felipe Bustos Sierra) The Last First: Winter K2 / Estados Unidos, Reino Unido (Director: Amir Bar-Lev)

/ Estados Unidos, Reino Unido (Director: Amir Bar-Lev) Nuisance Bear / Estados Unidos, Canadá, Reino Unido (Directores: Jack Weisman, Gabriela Osio Vanden)

/ Estados Unidos, Canadá, Reino Unido (Directores: Jack Weisman, Gabriela Osio Vanden) The Oldest Person in the World / Estados Unidos (Director: Sam Green)

/ Estados Unidos (Director: Sam Green) One in a Million / Reino Unido (Directores: Itab Azzam, Jack MacInnes)

Ficción

“The Invite”. Crédito: Festival de Cine de Sundance: CDMX | Cortesía

Chasing Summer / Estados Unidos (Director: Josephine Decker)

/ Estados Unidos (Director: Josephine Decker) If I Go Will They Miss Me / Estados Unidos (Director: Walter Thompson-Hernández)

/ Estados Unidos (Director: Walter Thompson-Hernández) The Invite / Estados Unidos (Director: Olivia Wilde)

/ Estados Unidos (Director: Olivia Wilde) The Musical / Estados Unidos (Director: Giselle Bonilla)

/ Estados Unidos (Director: Giselle Bonilla) Saccharine / Australia (Director: Natalie Erika James)

/ Australia (Director: Natalie Erika James) Undertone / Canadá (Director: Ian Tuason)

/ Canadá (Director: Ian Tuason) Union County / Estados Unidos (Director: Adam Meeks)



Cortometrajes

Albatross / Estados Unidos (Director: Amandine Thomas)

/ Estados Unidos (Director: Amandine Thomas) Marga en el DF / México, Estados Unidos, República Dominicana (Director: Gabriela Ortega)

/ México, Estados Unidos, República Dominicana (Director: Gabriela Ortega) Los Mentirosos (The Liars) / Argentina (Director: Eduardo Braun Costa)

/ Argentina (Director: Eduardo Braun Costa) Norheimsund / Cuba, Estados Unidos (Director: Ana A. Alpizar)

/ Cuba, Estados Unidos (Director: Ana A. Alpizar) Once in a Body /Colombia, Estados Unidos (Director: María Cristina Pérez)

/Colombia, Estados Unidos (Director: María Cristina Pérez) Sorrow Doesn’t Sleep at Night / Chile (Directores: Josefina Montino, Martín André)

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