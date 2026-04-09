Juez federal anula nuevas restricciones del Pentágono a la prensa y las declara inconstitucionales

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este jueves un segundo intento del Departamento de Defensa, encabezado por Pete Hegseth, de imponer nuevas restricciones al acceso de periodistas al Pentágono, al considerar que la política revisada sigue siendo inconstitucional.

La decisión fue emitida por el juez Paul Friedman, del Tribunal de Distrito de Washington, quien concluyó que los cambios introducidos por el Pentágono tras un fallo previo no resolvían las objeciones legales ya señaladas.

De acuerdo con el fallo, la normativa continúa vulnerando derechos fundamentales como la libertad de prensa y el debido proceso.

U.S. Federal Judge Paul L. Friedman has ruled in “The New York Times Company v. Department of Defense” that the Pentagon violated the First and Fifth Amendment of the United States Constitution with last year’s change in credentials and policies for journalists and outlets under… pic.twitter.com/dLhkFcKro1 — OSINTdefender (@sentdefender) March 20, 2026

El caso fue impulsado por The New York Times, que denunció que las nuevas reglas limitaban el trabajo periodístico dentro del complejo militar. El juez coincidió con este argumento y sostuvo que las restricciones otorgaban a las autoridades un margen “excesivamente amplio y arbitrario” para controlar el acceso de los reporteros.

En resoluciones previas, Friedman ya había advertido que la política “carece de directrices precisas” y podía derivar en sanciones injustificadas contra periodistas, lo que representa un riesgo de censura. Además, subrayó que estas medidas violan la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión y de prensa.

Como parte de su decisión, el juez ordenó revisar la situación de los periodistas a quienes se les retiraron sus credenciales, mientras que el Pentágono anunció que apelará el fallo y defendió que sus políticas buscan equilibrar la seguridad nacional con el acceso informativo.

Las restricciones originales, implementadas en 2025 bajo la gestión de Hegseth, limitaban el acceso físico a instalaciones, restringían el uso de fuentes y contemplaban sanciones incluso por solicitar información no clasificada sin autorización. Estas medidas provocaron el rechazo generalizado de los principales medios.

Organizaciones como The New York Times, The Washington Post, Politico, Reuters y Associated Press, así como cadenas como ABC, CBS, CNN y NBC, e incluso Fox News, donde Hegseth trabajó anteriormente, optaron por renunciar a sus credenciales en protesta.

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