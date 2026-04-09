Taylor Momsen es picada por araña venenosa en México

La cantante estadounidense Taylor Momsen volvió a colocarse en el radar de los medios internacionales luego de reportarse que una araña la mordió antes de abrir el primer concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

El incidente fue revelado por la propia vocalista de “The Pretty Reckless” por medio de una publicación en su cuenta de Instagram. Esta consistió en un video donde muestra la pierna hinchada y el momento en que recibe una inyección para neutralizar el veneno del arácnido.

“¿Cuándo se activarán mis superpoderes? Eso es lo que quiero saber”, cuestionó la famosa dentro del texto con el que acompañó su post.

@taylormomsen 🕷️🕷️🕷️ So it wouldn’t be an AC/DC tour if I didn’t get bit…this time a massive spider decided to take a chunk out of me and its venom did a number on my system so had to have the wonderful doctors in Mexico come and deliver quite the shot before the show last night…add it to the list! Spider woman? Batgirl? 🕷️🕷️🕷️🦇🦇🦇 WTF 😬 ♬ original sound – Taylor Momsen

“No sería una gira de AC/DC si no me mordieran… esta vez una araña enorme decidió morderme y su veneno me afectó mucho, así que los maravillosos médicos de México tuvieron que venir a ponerme una inyección antes del concierto de anoche“, explicó Momsen desde su perfil.

Pese a la preocupación que el incidente generó entre sus fanáticos, la vocalista confirmó que continúa con la gira sin contratiempos tras haber recibido atención médica oportuna. “La primera noche en Ciudad de México fue increíble. Nos vemos el sábado”, prometió.

Taylor Momsen y la mordedura de un murciélago en España

Sin embargo, este no se trata de un hecho aislado. En mayo de 2024, la famosa protagonizó un inesperado momento en pleno escenario del Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, mientras “The Pretty Reckless” abría el concierto para AC/DC en la gira “Power Up”.

Al interpretar uno de sus temas, un murciélago aterrizó en su pierna y la mordió, provocando su traslado al hospital para recibir la vacuna contra la rabia. Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse en redes sociales, pero su equipo pronto disipó la preocupación confirmando su buen estado de salud.

El incidente generó que Taylor Momsen recibiera el apodo “Batgirl” e incluso que los integrantes de AC/DC le organizara una fiesta de cumpleaños con la temática de murciélagos.

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