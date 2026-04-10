Justin Baldoni testificará en el juicio de “It Ends with Us” pese a ya no figurar como acusado

Aunque fue eliminado como acusado del caso, el actor y director Justin Baldoni tiene previsto testificar en el próximo juicio relacionado con la película “It Ends with Us”, según revela un nuevo documento judicial presentado el 9 de abril, citado por People.

En el escrito, los abogados de Baldoni señalaron que los demandados desestimados —entre ellos el propio Baldoni, el productor Jamey Heath y la experta en crisis Melissa Nathan— comparecerán en persona para refutar las acusaciones de la actriz Blake Lively.

“Su testimonio sigue siendo relevante para refutar las falsas acusaciones de la demandante sobre una campaña de desprestigio”, afirmaron los profesionales.

Sobre la defensa de Baldoni

Como afirma People, esta presentación ofrece la señal más clara hasta el momento de cómo el equipo de Baldoni planea defenderse de las acusaciones de Lively, mientras el caso se encamina hacia el juicio.

En el mismo documento, los abogados del actor rechazaron la solicitud de la exprotagonista de “Gossip Girl” para que se aclare de inmediato qué testigos declararán en persona y cuáles mediante declaración jurada, en medio de continuas disputas sobre las revelaciones previas al juicio.

Además, los representantes legales indicaron que otros demandados previamente mencionados, como Steve Sarowitz y Jennifer Abel, no comparecerán personalmente, sino que prestarán declaración bajo juramento.

Esta nueva controversia surge apenas días después de un fallo judicial que redujo drásticamente el alcance del caso. El 2 de abril, el juez de distrito estadounidense Lewis J. Liman desestimó 10 de las 13 demandas presentadas por Lively, entre ellas las de acoso sexual, difamación y conspiración.

Wayfarer Studios, cofundada por Baldoni, sigue figurando como demandada en las reclamaciones restantes, que incluyen incumplimiento de contrato y dos cargos relacionados con represalias.

Tras el revés judicial, Lively, de 38 años, declaró a través de su abogada, Sigrid McCawley, que “espera con interés testificar en el juicio”. Por su parte, los abogados de Baldoni afirmaron estar aún “analizando el impacto del fallo sumario del Tribunal”, que “puede haber cambiado significativamente el panorama del juicio”.

Como parte del calendario previo al juicio, el juez ordenó a Lively presentar su lista final de testigos y pruebas este 10 de abril, lo que permitirá conocer con mayor claridad cómo ambas partes planean presentar sus argumentos.

El juicio, que promete ser uno de los más seguidos del año en el ámbito del entretenimiento, tiene previsto comenzar el 18 de mayo en Nueva York.

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