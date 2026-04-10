Netflix confirma dos nuevos destinos para la próxima temporada de “Emily in Paris”

La exitosa serie de Netflix, “Emily in Paris”, continúa ampliando horizontes. La plataforma de streaming confirmó que la producción de la sexta temporada, que comenzará en mayo, llevará al equipo y al elenco a dos nuevos y espectaculares destinos: Grecia y Mónaco. La noticia fue dada por Variety.

La renovación de la serie, protagonizada por Lily Collins, llega tras el arrollador triunfo de su quinta temporada. Estrenada en diciembre de 2025, esta entrega de diez episodios logró 26,8 millones de visualizaciones a nivel mundial en solo once días, según lo que indica People.

Además, se colocó entre las diez series más vistas en 91 países y alcanzó el puesto número uno en 24 de ellos, incluida Francia, el escenario principal de la ficción.

Sobre las nuevas locaciones

Aunque los detalles de la trama de la nueva temporada permanecen en secreto, las ubicaciones elegidas ofrecen pistas reveladoras. Los seguidores de la serie recordarán que, en el final de la quinta temporada, Gabriel (Lucas Bravo), el interés amoroso intermitente de Emily, le enviaba una postal invitándola a una escapada a Grecia. Esto sugiere que la historia podría retomar ese hilo argumental.

Grecia y Mónaco se suman así a una ya impresionante lista de escenarios glamurosos que han aparecido en la serie, como Roma, Venecia, Saint Tropez y Megève.

La quinta temporada concluyó con Emily enfrentando una decisión crucial: relajarse en Roma con su novio italiano o regresar a su vida en París. El creador de la serie, Darren Star, explicó a Tudum en agosto de 2025: “Esta temporada es una historia de dos ciudades: Roma y París. Entre ambas, Emily lleva el amor y la vida a otro nivel”.

Además de esto, Darren Star ya había adelantado sus intenciones para el futuro de la serie en agosto de 2024, en una entrevista con Entertainment Tonight mencionó: “Me gustaría que el programa continuara mientras nos quieran y mientras nuestra audiencia nos acompañe. Creo que el mundo se va expandiendo y profundizando cada vez más con el paso de las temporadas”.

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