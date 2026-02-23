Lily Collins dará vida a Audrey Hepburn en una película sobre ‘Breakfast at Tiffany’s’

Lily Collins, actriz, conocida por su papel en ‘Emily en París’, interpretará al icónico símbolo de Hollywood, Audrey Hepburn, en una nueva película que narrará la fascinante historia detrás de la creación de la comedia romántica por excelencia: ‘Breakfast at Tiffany’s’ (1961).

El proyecto, que Collins celebró en redes sociales publicando una fotografía de Hepburn, llevaba en desarrollo cerca de diez años bajo su productora, Case Study Films.

“Después de casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y adoración por Audrey, finalmente puedo compartir esto. Me siento honrada y eufórica, no hay palabras para expresar lo que siento“, escribió la actriz, quien a menudo ha compartido su admiración por Hepburn.

El origen de un clásico

La cinta se basará en el libro superventas del New York Times de Sam Wasson, ‘Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman’. El guion corre a cargo de Alena Smith, creadora de la aclamada serie Dickinson protagonizada por Hailee Steinfeld.

Lejos de ser un simple biopic, la película promete ser un relato completo sobre la creación de ‘Breakfast at Tiffany’s’.

Según la obra de Wasson, la producción estuvo marcada por el caos y el drama. El libro profundiza en la turbulenta preproducción, donde el escritor Truman Capote, autor de la novela original, imaginaba a Marilyn Monroe en el papel de Holly Golightly y se sintió “traicionado” por los estudios Paramount al elegir finalmente a Hepburn.

Además, la historia explorará las figuras clave detrás del clásico, como el director Blake Edwards y la legendaria diseñadora de vestuario Edith Head, quien contribuyó a cimentar la imagen de Hepburn como un ícono de la moda mundial.

La película original, dirigida por Edwards, sigue a la excéntrica Holly Golightly (Hepburn) mientras se enamora de su nuevo vecino, Paul Varjak (George Peppard), en el Nueva York de los años 60. El reparto también incluyó a figuras como Mickey Rooney, Patricia Neal y Buddy Ebsen.

El filme no solo se llevó dos premios Oscar en 1962, también representa un impacto cultural e incluso en 2012 fue ingresado en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos.

