Detienen a futbolista argentino por falsa amenaza de bomba durante un vuelo

Un operativo de seguridad de gran escala alteró la actividad aérea en el norte de Argentina tras una advertencia que obligó a detener un vuelo antes de su despegue. La situación se produjo en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, en Jujuy, cuando un futbolista aseguró que había una bomba a bordo, lo que activó de inmediato los protocolos correspondientes.

El incidente derivó en la detención de Emiliano Endrizzi, integrante del plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, quien se encontraba junto a sus compañeros a punto de viajar a Buenos Aires para disputar un partido de la segunda división, según reportó Infobae.

La intervención de las autoridades incluyó una inspección completa de la aeronave y los equipajes.

😳 INSÓLITO: UN FUTBOLISTA DE GIMNASIA DE JUJUY GRITÓ “BOMBA” EN EL AVIÓN Y LO DETUVIERON



📌 Emiliano Endrizzi desató el pánico antes del despegue.



📌 Evacuaron a todos los pasajeros, intervino la policía y se demoró el vuelo.



📌 El jugador podría afrontar consecuencias… pic.twitter.com/cdoBCmN3Hb — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) April 11, 2026

Tras la revisión, no se detectó ningún artefacto explosivo. Aun así, el procedimiento obligó a paralizar momentáneamente la operación en la terminal aérea, generando retrasos y afectando la planificación del equipo y de otros pasajeros.

Operativo de seguridad y consecuencias en la operación aérea

La aerolínea Flybondi informó que el vuelo FO5181, programado para despegar a las 13:25 con destino a Buenos Aires, fue el directamente afectado por la amenaza. “La compañía informa que el vuelo FO5181 que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero”, indicó en un comunicado.

El texto añade que “ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”. La empresa también explicó que trabaja junto a las autoridades regionales debido a que se trata del segundo episodio de este tipo en menos de 48 horas, lo que impactó de forma directa en la operación aérea.

El comunicado de Flybondi sobre la “joda” del futbolista Emiliano Endrizzi. https://t.co/Um0FY7FiXl pic.twitter.com/4MBH8TRA3r — Real Time (@RealTimeRating) April 11, 2026

Según detalló la compañía, las consecuencias incluyeron demoras y cancelaciones que alcanzaron a más de 1.200 pasajeros. Además, señaló que evalúa iniciar acciones legales contra los responsables: “Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada”.

El episodio también repercutió en la logística deportiva de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que debía viajar para enfrentar a Agropecuario en la novena jornada del campeonato nacional, lo cual fue impedido por la detención de Endrizzi, defensor de 32 años con más de 100 partidos en el club.

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