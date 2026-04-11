Hombre de Florida es acusado de matar a su vecino tras discutir por el volumen de la música

Un hombre de Florida fue arrestado luego de que, según las autoridades, disparara y matara a su vecino cuando este se negó a bajar el volumen de su música.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando, un familiar llamó al 911 tras encontrar a Francis Biegaj, de 52 años, sangrando del brazo sin saber por qué.

Los servicios de emergencia del Condado de Hernando llegaron al lugar e inmediatamente comenzaron a practicarle maniobras de reanimación.

Al mismo tiempo, los agentes pudieron determinar que el incidente fue resultado de un homicidio tras encontrar casquillos de bala en la entrada de la casa y lo que parecía ser una herida de bala en el hombro de la víctima, informaron las autoridades.

Biegaj fue trasladado de urgencia a un hospital, pero a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, fue declarado muerto poco después.

Durante la investigación, los testigos declararon a los agentes que escucharon varios disparos y luego vieron a un hombre alejándose del lugar con lo que parecía ser un arma en la mano.

Los agentes informaron que acudieron a la vivienda ubicada en el número 89 de Gillian Circle en Spring Hill y la rodearon, intentando que los ocupantes salieran.

El presunto autor de los disparos fue identificado como Tony Deuser, de 51 años. La oficina del sheriff indicó que, tras varios intentos de contactarlo, miembros del equipo SWAT y del Equipo de Respuesta a Crisis de la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando llegaron al lugar y lograron que saliera de la vivienda.

Mientras los investigadores hablaban con Deuser, este les contó que se había enfadado con Biegaj por la música a alto volumen.

Según Deuser, la víctima se negó a bajar el volumen de la música y le pidió que se marchara de su propiedad.

Fue entonces cuando, según los agentes, Deuser disparó dos veces contra Biegaj antes de regresar a su casa.

Deuser fue arrestado y acusado de homicidio en segundo grado. Permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Hernando.

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