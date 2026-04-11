Lupita D’Alessio pide privacidad tras separación de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente

Después de la confirmación de la separación de su hijo Jorge D’Alessio y Marichelo Puente, Lupita D’Alessio usó sus redes sociales para solicitar respeto a la privacidad de su familia.

En un mensaje difundido a través de su cuenta de Instagram, la artista de 72 años expresó: “Amigos, buenos días, con profunda tristeza quisiera comentarles que algunos medios están esperando o diciendo que yo no vaya a subir algún video perjudicando la situación dolorosa que estamos pasando la familia”, expresó.

En el mismo mensaje, Lupita aclaró que, aunque en el pasado abordó otros temas públicos en sus plataformas digitales, esta vez no lo hará.

“Alguna vez sí subí videos hablando de otros temas que a la distancia no eran relevantes, y otra cosa muy diferente son asuntos relacionados con mi familia“, sentenció.

Lupitra D’Alessio en su cuenta de Instagram sobre la separación de su hijo. Crédito: Instagram Lupita D’Alessio.

“No todo son redes sociales”

La también actriz enfatizó que tomó la decisión de alejarse de las controversias en redes. “Yo me mantengo al margen y no todo son redes sociales. Toda mi familia cuenta conmigo siempre“, declaró.

Sumado a este mensaje, Lupita D’Alessio desactivó los comentarios en su publicación y acompañó el texto con una imagen de una de sus presentaciones.

Antes del mensaje de su madre, fue el propio Jorge D’Alessio, miembro de la agrupación Matute, quien confirmó el fin de su relación con Marichelo Puente tras 14 años juntos. En entrevista con el programa Hoy, el músico explicó que la prioridad absoluta es el bienestar emocional de sus tres hijos: Santiago de 11 años, Patricio de 14 y Ana Paula de 22.

“Aún siendo lo más privados posibles con esto, se han dicho tantas cosas y salen cosas tan absurdas que es complicado”, lamentó el artista. Y más adelante añadió: “Solo saben lo que hay en el fondo de la olla los que traen el sartén por el mango, entonces, solo nosotros sabemos”.

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