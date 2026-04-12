Camilo y Evaluna celebraron los 4 años de Índigo con una fiesta de disfraces

La familia Echeverry-Montaner estuvo de fiesta. En un ambiente cargado de fantasía, globos y mucha unión familiar, Camilo y Evaluna celebraron el cuarto cumpleaños de su primogénita, Índigo.

En esta ocasión, la pareja decidió dejar de lado las celebraciones convencionales para sumergirse en un universo de cuentos de hadas con una temática de disfraces que encantó a todos sus seguidores.

Aunque los padres han sido siempre celosos de la privacidad de sus hijas, fue el orgulloso abuelo, Ricardo Montaner, quien compartió a través de sus redes sociales los detalles más entrañables del festejo.

Bajo la premisa de que “lo que haces por los nietos no lo hiciste por los hijos”, el intérprete de “La gloria de Dios” se dejó ver completamente caracterizado como Aladdín, mientras que su esposa Marlene Rodríguez se transformó en la princesa Jazmín, cumpliendo así el deseo especial de la pequeña cumpleañera.

La celebración no escatimó en creatividad. Según trascendió, la propia Índigo fue quien eligió la temática, pidiendo a sus invitados que asistieran disfrazados, de acuerdo con la revista Hola!

Evaluna Montaner sorprendió luciendo un impecable traje de Blancanieves, mientras que la decoración destacó por sus colores vibrantes, guirnaldas y una estética lúdica que transportó a los asistentes a los clásicos de Disney.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue la presencia de una “alfombra mágica” que servía como escenario para las fotografías, reforzando la atmósfera de “Un mundo ideal”.

A pesar de la magnitud del evento, la familia mantuvo su esencia íntima. Camilo y Evaluna han reiterado en diversas ocasiones su deseo de que sus hijas, Índigo y la pequeña Amaranto, crezcan rodeadas de experiencias significativas, priorizando el bienestar emocional y la magia de la infancia por encima de las críticas externas.

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