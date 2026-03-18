Rodeado de su familia y en su finca, así celebró Camilo su cumpleaños

Esta semana, el 16 de marzo, Camilo alcanzó los 32 años de edad y decidió celebrarlo de la manera que más disfruta: rodeado de la tranquilidad de su finca a las afueras de Miami junto a su familia.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Vida de rico” abrió las puertas de su hogar para mostrar cómo vivió este nuevo ciclo. “Conociéndome en profundidades. Feliz y pleno de ver lo que veo”, expresó en un emotivo mensaje.

Las imágenes que compartió revelaron un festejo alejado de los lujos convencionales, priorizando la conexión con la naturaleza y sus seres queridos. Se pudo ver a Camilo interactuando con las gallinas de su propiedad y compartiendo labores de apicultura junto a su padre, Eugenio Echeverry.

Uno de los momentos más comentados por sus seguidores fue la aparición de sus hijas. Índigo lució un adorable traje de apicultor que le quedaba grande, mientras que la pequeña Amaranto protagonizó un tierno video saludando a las aves de la finca.

Por su parte, Evaluna Montaner no dejó pasar la fecha y dedicó un mensaje cargado de cariño: “Feliz cumple amor mío. Es un privilegio acompañarte”, escribió junto a una nostálgica fotografía del nacimiento de su segunda hija.

Además de la celebración familiar, Camilo aprovechó para entusiasmar a “La Tribu” con noticias profesionales. El cantante confesó estar inmerso en la creación del álbum de sus sueños y adelantó que esta semana compartirá un anuncio importante.

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